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رئيس جامعة كفرالشيخ يوضح حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:54 م
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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نفى الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، ما تردد على بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" من إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني واحتساب نتيجة الفصل الدراسي الأول موضحا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حددت موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 30 -5 -2020 م المقبل وفقًا للجداول التي ستعلن من كل جامعة أو في موعد يتم إعلانه لاحقًا وفقًا لمستجدات الأمور.

وحذر دسوقي من الإنسياق وراء الشائعات والأخبار المزيفة التى تبثها حسابات وصفحات وهمية تهدف الى تضليل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين وإثارة الرأي العام وإحداث بلبلة في الوقت الذي جندت الدولة فيه امكانياتها كافة للتصدي لفيروس كورونا.

وشدد رئيس الجامعة على عدم الاعتداد بالمنشورات الوهمية المزيفة التى يطلقها ويروجها قلة من معدومي الضمير وأعداء الإنسانية داعيا الى الرجوع إلى الجامعة من خلال موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت والإتصال المباشر بإدارتها ومكتبها الإعلامى للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.

كما أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ، إعفاء طلاب المدن الجامعية من المصروفات خلال فترة تعليق الدراسة المحددة بقرار مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مشددًا على أنه غير مسموح للطلاّب بالحضور إلى مقار المدن لأخذ متعلّقاتهم الشخصية؛ نظرًا لتعقيم وتطهير المدن الجامعية بالكامل.

وقررت جامعة كفر الشيخ طوال فترة تعليق الدراسة توفير دليل لاستخدام منصّات المواقع الإلكترونية الرسمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمنصات التعليمية، ومنصات التواصل، إضافة إلى خدمات التخزين السحابية، وجاري رفعها على الموقع الإلكتروني للجامعة ومواقع الكليات وبيانها كما يلي:

المواقع الإلكترونية الرسمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على موقع الجامعة ومواقع الكليات، يستطيع من خلالها عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة رفع ملفات المحاضرات بصيغة "PDF- PPT- DOC - VIDEO- IMAGES PROGRAMMES- etc"، ويستطيع الطلاب من خلال موقع الجامعة، ومواقع الكليات الدخول على صفحة عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتحميل المواد العلمية الخاصة بتلك المقررات.
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الكلمات المفتاحية

مصر كفرالشيخ فيروس كورونا الغاء امتحانات اخبار

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