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للوقاية من كورونا.. جيلي تبتكر طريقة جديدة لتسليم مفاتيح السيارات (فيديو)

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:40 م
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جيلي تبتكر طريقة جديدة لتسليم مفاتيح السيارات
جيلي تبتكر طريقة جديدة لتسليم مفاتيح السيارات
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بعد تفشي وباء كورونا في معظم دول العالم، يحاول الجميع التأقلم مع الظروف التي فرضها هذا الفيروس، بدورها لم تعلق شركة جيلي أنشطتها تماماً ويبدو أن الشركة مستمرة ببيع السيارات إذ كشفت عن طريقتها المبتكرة لتسليم مفاتيح السيارات الجديدة في هذه الظروف.

تعتمد جيلي على طائرات الدرون الصغيرة لأجل حمل المفتاح وتسليمه إلى العملاء الجديد، من الواضح أن ذلك سيضمن عدم لمس أي شخص لمفتاح السيارة قبل وصوله للمالك الجديد، وبالتالي منع انتقال الفيروس من خلال المفاتيح.

ويظهر إعلان جيلي آلية توصيل السيارات الجديدة في ظل أزمة كورونا، تقوم الشركة أولاً بتعقيم السيارات قبل توصيلها وتسليم المفتاح.
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