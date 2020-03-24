للوقاية من كورونا.. جيلي تبتكر طريقة جديدة لتسليم مفاتيح السيارات (فيديو)

بعد تفشي وباء كورونا في معظم دول العالم، يحاول الجميع التأقلم مع الظروف التي فرضها هذا الفيروس، بدورها لم تعلق شركة جيلي أنشطتها تماماً ويبدو أن الشركة مستمرة ببيع السيارات إذ كشفت عن طريقتها المبتكرة لتسليم مفاتيح السيارات الجديدة في هذه الظروف.





تعتمد جيلي على طائرات الدرون الصغيرة لأجل حمل المفتاح وتسليمه إلى العملاء الجديد، من الواضح أن ذلك سيضمن عدم لمس أي شخص لمفتاح السيارة قبل وصوله للمالك الجديد، وبالتالي منع انتقال الفيروس من خلال المفاتيح.



