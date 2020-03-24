نشأت الديهي: مظاهرات الإسكندرية ضد كورونا خطيئة وجريمة

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، خروج تظاهرات بالأمس في مدينة الإسكندرية ضد فيروس كورونا، معقبًا: "اشم رائحة إخوانية كريهة، ومحاولة لاستغلال خوف وقلق الناس ومتجارة بالدين".



وهاجم "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، الإعلامي الإخواني معتز مطر، لحثه المواطنين على النزول للتكبير والدعاء بتخليص مصر من فيروس كورونا، قائلًا: "هل يعقل أن يتم تنظيم مسيرة ضد كورونا، والدولة تمنع وجود تجمع لأكثر من 5 أشخاص؟ وهل يعقل أن يستمع أحد لمعتز مطر؟، كل من يستمع لمعتز مطر بلا عقل".



وسخر من التظاهر ضد فيروس كورونا، قائلًا: "دا غباء وجهل وجريمة بحق الإنسانية والوطن والدولة وخطيئة ضد الدين والإنسانية ومن قاموا بذلك ارتكبوا جريمة بحق أنفسهم ووطنهم، مطالبًا بوضع جميع المتظاهرين بالأمس بالحجر الصحي، معقبًا: "لو فيهم واحد مصاب هنروح في داهية".



وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساءا وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.



وقال فى مؤتمر صحفى، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.



كما أعلن رئيس الوزراء غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساءا وحتى 6 صباحا، مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات والمخابز أو السوبر ماركت خارج المراكز التجارية.



وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.



وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء انه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساءا وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، موضحا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيها وتصل للحبس.



وناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم".



كما ناشد المواطنين قائلا: "قللوا الحركة بين المحافظات ولا تنزلوا إلا للضرور"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا "أراهن على وعى المصريين فى هذه المرحلة"، موجها الشكر لكافة الأطقم الطبية على دورهم، فهم خط المواجهة لهذا الفيروس.

