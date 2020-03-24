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عمرو محمود يس للفجر الفني: "والدي بخير ولاصحة لشائعات وفاته"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:39 م
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عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
لمياء علي
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انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعات وفاة الفنان القدير محمود يس، الأمر الذي أزعج محبيه وجمهوره.

ونفى السيناريست عمرو محمود يس نجل الفنان القدير كل ماتم تداوله عبر السوشيال ميديا في تصريح خاص للفجر الفني، وقال إن والده بخير ويتمتع بصحة جيدة ويمكث في المنزل وكل هذه الأخبار مجرد شائعات مغرضة.

وفى سياق آخر يعكف عمرو محمود ياسين على كتابة سيناريو مسلسله الجديد "ونحب تانى ليه" مع النجمة ياسمين عبد العزيز والذي من المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وهو من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج مصطفى فكرى، ويعد العمل التجربة الثانية لعمرو فى دراما رمضان بعدما شارك فى كتابة الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" مع أيمن بهجت قمر.

جدير بالذكر أن مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.
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