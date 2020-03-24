Advertisements
Advertisements
Advertisements

"التموين" تعلن نظام عمل المطاحن والمخابز أثناء حظر التجوال

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:18 م
Advertisements
مخبز
مخبز
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً جديداً، لتأمين احتياجات البلاد من القمح والدقيق بعد قرار فرض حظر التجوال.

أوضح القرار، أنه سيتم صرف حصة 5 أيام من الأقماح المستوردة لتعزيز أرصدة المطاحن التموينية للقطاعين “العام، الخاص” طبقاً لمتوسط المطحون المقرر من لجنة برامج القمح للمطاحن طبقاً للبرنامج التنفيذى المبلغ بجميع الجهات المعنية.

أضاف أن القرار يلزم شركات تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز بما يعادل حصه لمدة “يومان” كرصيد بالمخابز مقدماً وطبقاً لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل للمخابز بما يعادل ضعف الكميات التى صرفها المخبز بدء من يوم السبت المقبل الموافق 28 من الشهر الجارى أو آخر يوم عمل للمخبز وشحنها إلى شركات المطاحن حتى تتمكن المطاحن من صرفها للمخابز، على أن يتم صرف اليونان بخلاف حصة يوم الأحد.

أشار القرار إلى أن المطاحن التموينية تقوم بصرف كميات الدقيق المخصصة للمخابز بما يعادل يومان كأرصدة بالمخابز مقدماً لمرة واحدة وذلك من أرصدة القمح الذى تم تعزيز المطاحن بها طبقاً للكميات المشحونة لها على النظام من شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) وذلك بخلاف حصة يوم الأحد الموافق 29 من الشهر الجارى مع قيام المخابز بتطوير هذه الأرصدة بالمحافظة عليها.

وأكد القرار، أنه سيستمر الصرف للمخابز بصفة يومية طبقاً للنظام المعمول حالياً.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة التموين عمل المطاحن عمل المخابز توريد الدقيق الدقيق المدعم

أخبار تهمك

عاجل.. رمضان صبحي يكشف كواليس خناقة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 17 ساعة

إنتر ميلان يزف نبأ سار لبرشلونة بشأن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. مناشدة من الداخلية إلى المواطنين قبل تنفيذ قرار الحظر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ ساعة الا ربع

ريال مدريد يحسم الصفقة الصيفية الأولى.. فلورنتينو بيريز يفعلها

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

منذ أقل من ساعتين

بعد إكرامي وعاشور.. فايلر يحدد ثالث الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - فيروس صيني جديد يُفجع مشجعي كرة القدم.. فهل تنتهي متعة الساحرة المستديرة ؟

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من ضم كبرى صفقاته الصيفية

منذ نصف ساعة

أول تحرك رسمي من ريال مدريد لضم الظاهرة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

"غرفة الحبوب": "التموين" تُشكل لجنة لتقييم حصص المطاحن من القمح

تشكيل لجان لجرد المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق بالفيوم

تموين الفيوم: لجان جرد للمطاحن والمخابز البلديه ومستودعات الدقيق اليوم

التموين: مستمرين في العمل غدًا الخميس لتوفير السلع للمواطنين

5 مؤسسات رفعت حالة الطوارئ بسبب الطقس

"التموين" تكشف آلية عمل المخابز في أيام الطقس السيئ

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:20 م

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

04:28 م

عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

06:21 م

بعد إكرامي وعاشور.. فايلر يحدد ثالث الراحلين عن الأهلي

06:43 م

الأهلي يقترب من ضم كبرى صفقاته الصيفية

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status