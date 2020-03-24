"التموين" تعلن نظام عمل المطاحن والمخابز أثناء حظر التجوال

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً جديداً، لتأمين احتياجات البلاد من القمح والدقيق بعد قرار فرض حظر التجوال.





أوضح القرار، أنه سيتم صرف حصة 5 أيام من الأقماح المستوردة لتعزيز أرصدة المطاحن التموينية للقطاعين “العام، الخاص” طبقاً لمتوسط المطحون المقرر من لجنة برامج القمح للمطاحن طبقاً للبرنامج التنفيذى المبلغ بجميع الجهات المعنية.





أضاف أن القرار يلزم شركات تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز بما يعادل حصه لمدة “يومان” كرصيد بالمخابز مقدماً وطبقاً لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل للمخابز بما يعادل ضعف الكميات التى صرفها المخبز بدء من يوم السبت المقبل الموافق 28 من الشهر الجارى أو آخر يوم عمل للمخبز وشحنها إلى شركات المطاحن حتى تتمكن المطاحن من صرفها للمخابز، على أن يتم صرف اليونان بخلاف حصة يوم الأحد.





أشار القرار إلى أن المطاحن التموينية تقوم بصرف كميات الدقيق المخصصة للمخابز بما يعادل يومان كأرصدة بالمخابز مقدماً لمرة واحدة وذلك من أرصدة القمح الذى تم تعزيز المطاحن بها طبقاً للكميات المشحونة لها على النظام من شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) وذلك بخلاف حصة يوم الأحد الموافق 29 من الشهر الجارى مع قيام المخابز بتطوير هذه الأرصدة بالمحافظة عليها.





وأكد القرار، أنه سيستمر الصرف للمخابز بصفة يومية طبقاً للنظام المعمول حالياً.