عاجل.. مواعيد قطارات السكة الحديد بعد تطبيق حظر التجوال

عدلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد القطارات على خطوطها المختلفة لتناسب مواعيد حظر التجوال التي سيتم تطبيقه بدءا من الغد 25 مارس 2020.





وحصلت الفجر على صورة من هذه المواعيد والتي شملت مواعيد قطارات الخطوط الطويلة والقصيرة.





من جانبه قال مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، انه تقرر تعديل مواعيد عدد من القطارات التي كانت تعمل في نطاق ساعات حظر التجوال، مع احتفاظ قطارات أخرى للعمل في مواعيد والتي تتزامن مع ساعات السماح لحركة المواطنين.





وأضاف في تصريحات خاصة إلى الفجر، انه جاري حاليا تجهيز قائمة القطارات المعدل مواعيدها لإعلانها لجمهور الركاب، لتواكب قرار إيقاف تشغيل القطارات من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا من اليوم التالي، وذلك اعتبارا من يوم 25 مارس 2020، ولحين صدور تعليمات أخرى.





وأوضح انه بالنسبة للعاملين، فقد تقرر إلغاء جميع التصاريح بقطع الخطوط على كافة خطوط الهيئة المصرح بها اعتبارا من يوم 25 مارس، وكذلك قطع الخطوط ليلا لأعمال هندسة السكة والإشارات من الساعة 19.30 "السابعة والنصف مساء" وحتى صباح اليوم التالي، اعتبارا من ليلة 25 - 26 مارس 2020 وحتى صدور تعليمات آخرى.





هذا وقد أصدر مجلس الوزراء، اليوم عدة قرارات، مهمة للحد من انتشار فيروس كورونا، جاءت على النحو التالي.





1-حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الـ7 مساءاًَ حتى الساعة 6 صباحًا لمدة أسبوعين.





إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من الـ7 مساءاًَ حتى الساعة 6 صباحًا لمدة أسبوعين.





2- ستغلق ابتداء من الساعة 5 مساءًا حتى 6 صباحا كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمراكز التجارية والمولات مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.





القرار لا يسري على المخابز والصيدليات





3- تعلق جميع المقاهي والكافيهات والكفتريات والملاهي والنوادي الليلية واى ما يمثلها تقدم أنشطة ترفيهية غلق كامل طوال المدة





4- ستغلق امام الجمهور جميع المطاعم وما يقدم المأكولات وان يقتصر العمل بها على توصيل الطلبات للمنازل فقط "دليفري"





5- تعلق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات للمواطنين "الشهر العقاري - المرور - سيتم تعليق كافة الخدمات طول هذه المدة يستثني منه الصحة لقيد الموليد والوفيات





6 غلق كل النوادي الرياضية ومراكز الشباب والصالات الرياضية





7 تعليق الدراسة لمدة 15 يوم أخرى في المدارس والجامعات





8 يستمر العمل الخاص بمجلس الوزراء بتخفيض حجم العاملين بالمصالح الحكومية 15 يوم إضافية بعد انتهاء مدة القرار الماضي





9- يستثنى من القرار المستشفيات والعاملين بالمستشفيات





10- سيتم تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ لمن يخالف القرارات





غرامات تبدأ من 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس وتنادي الحكومة المواطنين بالالتزامات بالقرارات





11 - الداخلية ستتعامل بحزم وقوة مع من يخالف القرارات والإجراءات لأنه يضر أسرته ومصر بأكملها.



