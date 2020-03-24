بعد إكرامي وعاشور.. فايلر يحدد ثالث الراحلين عن الأهلي

أعلن النادي الأهلي، بشكل رسمي، رحيل الثنائي شريف إكرامي وحسام عاشور، عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واقترب صالح جمعة نجم الفريق، من اللحاق بالثنائي عاشور وإكرامي، والرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.





ويرفض السويسري رينيه فايلر، استمرار صالح جمعة في الموسم الجديد وتمنى له التوفيق في أي نادي آخر.

وواجه مسئولو النادي الأهلي أزمة في تسويق صالح جمعة لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالاستغناء عن جمعة في يناير الجاري لعدم حاجة الفريق لجهوده.