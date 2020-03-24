خبيرة تكشف عوامل جديدة تجعل تأثير الحظر إيجابي على البورصة





قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، إنه من الممكن أن يؤثر قرار حظر التجوال علي البورصة المصرية بالإيجاب ، حيث أن هناك اتجاه لتقليص زمن التداول بناء علي تعليمات بخفض ساعات العمل للبنوك ، للقضاء على التجمعات لمحاولة الحد من تأثير فيروس كورونا .





وأضافت الخبيرة لـ " الفجر " أن هناك سلسلة كبيرة من المحفزات لدعم البورصة من سيولة وإجراءات تحفيزية بل وزيادة في الآليات المتبعة لتنشيط البورصة وزيادة السيولة والتداولات كإلغاء تعليق جلسة التداول نصف ساعة في حالة الصعود، كما أن المتعاملين منذ فترة متأهبين لإستقبال خبر حذر التجول في فترات معينة كما تستعد الشركات لتفعيل التداول عن بعد، وهناك أيضاً التداول الإلكتروني للمتعاملين

وإبلاغ الأوامر عن طريق التليفون والبريد الإلكتروني وتطبيقات شبكة التواصل الاجتماعي إذا فلن يؤثر الحظر بالسلب لأنها فترة وسنتنهي مع إنحصار المرض.









وقررت إدارة البورصة المصرية أن تكون مواعيد جلسة التداول، خلال فترة حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 7مساء وحتى 6 صباحا كما يلي ، وذلك لضمان استقرار عمليات التسويات اللازمة بعد التداول:

- تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً

- تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحاً.

- تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2 ظهراً.

- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الاوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين و الاربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة12 ظهراً.

- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً.



