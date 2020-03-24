عاجل - الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

كشف عمار حمدي لاعب فريق الأهلي والمعار لصفوف فريق طلائع الجيش عن تفاصيل إصابة محمد محمود نجم وسط الأحمر بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية.









وكان الأهلي قد أعلن في الأشهر الماضية تعرض محمد محمود لاعب وسط الأهلي لإصابة ثانية بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في التدريبات.









وقال عمار حمدي في تصريحات تليفزيونية اليوم: وليد سليمان كان سبباً واضحاً في إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي.









واضاف: وليد سليمان تدخل على قدم محمد محمود في كرة مشتركة وبعدها تعرض الاخير لقطع في الرباط الصليبي.



