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اتحاد الكرة يكشف مصير عقوبات السوبر حال إلغاء الدوري المصري

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:16 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، مصير قرارات عقوبة السوبر المصري على لاعبي الأهلي والزمالك، حال إلغاء بطولة الدوري العام.


وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري برئاسة سيد بنداري، أوقعت عقوبات صارمة على لاعبي الأهلي والزمالك، أبرزها إيقاف محمود كهربا وإمام عاشور وأحمد زاهر إداري الزمالك، حتى نهاية الموسم الجاري.


وخففت لجنة الاستئناف العقوبات على الثلاثي المذكور سلفًا، لتقرر إيقاف كهربا وإمام عاشور لمدة 10 مباريات، فيما أوقفت إداري الزمالك 12 مباراة.


وأكد مسؤولو الجبلاية، أنه في حال إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز، سيتم العمل بالعقوبات بداية من الموسم الجديد، ولن يتم إلغائها بإلغاء المسابقة.


ويتوقف النشاط الرياضي بالوقت الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ومحاولات لإيقاف الحد من انتشاره.

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