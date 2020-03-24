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برلمانية مشيدة بقرار حظر حركة المواطنين: يقلل انتشار كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:09 م
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النائبة فايقة فهيم
النائبة فايقة فهيم
عبداللطيف هيبة
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أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، بشأن حظر حركة المواطنين علي كافة الطرق العامة من الساعة 7 مساء الي السادسة صباحا، مشيرة إلى أن هذه القرارات تصب في مصلحة مكافحة الفيروس وحماية صحة الشعب المصري واستكمال تنفيذ خطة الدولة لمواجهة الفيروس في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها في الوقت الحالي.

وأوضحت فهيم، في بيان لها، ضرورة تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين والمتهاونين في تنفيذ القرارات، مشيرة إلى أن هناك عدد من التجاوزات تصدر من قبل البعض يستلزم الرد عليها بحزم لمواجهة هذا الفيروس.

ولفتت إلى أهمية قرار إغلاق جميع المقاهي والكافيهات والنوادي الليلية وكل المحلات التي تقدم انشطة التسلية، لمنع أي تجمعات بين المواطنين.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء التالي:
1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.
2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.
3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات.
4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.
5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل. 
6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.
7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.
8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.
9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى. 
10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.
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