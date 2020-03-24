خبيرة: قرارا حظر التجول وتقليل ساعات البورصة جاء متأخراً

قالت رانيا الجندي خبيرة أسواق المال، إنه بعدما قررت رئاسة الوزراء حظر التجوال، قرر البنك المركزي المصري تخفيض عدد ساعات عمل البنوك سواء للموظفين أو العملاء وتلاها تخفيض عدد ساعات العمل بالبورصة المصرية بمقدار ساعة عمل حيث تنتهي ساعات العمل بالبورصة المصرية في تمام الساعه الواحة والنصف ظهراً وتبدأ جلسة التداول في الساعة العاشرة صباحاً كما هو معمول به من قبل، وتم إيضاح أيضا ساعات عمل كلا من الجلسة الاستكشافية وسوق الصفقات حيث تبدء عملهم من التاسعة والربع الى التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة قبل بداية الجلسة.





وأوضحت الخبيرة لـ " الفجر " أن تخفيض عدد ساعات التداول معمول به من قبل لمواجهة الأزمات المحلية والعالمية ، وهو إجراء يتماشى مع العرض التي تمر به البلاد والعالم أجمع من انتشار وباء وقرار حظر تجوال وغلق محال تجارية وخلافه، وجاء متأخراً عن ماسبقه من قرارات لتخفيض عدد ساعات التداول ولتقليص حجم الخسائر وكان لابد من إتخاذة قبل الانخفاض الذي شهده السوق المصري قبل معاودة الإرتفاع.





وأضافت الخبيرة أن لقرار حظر التجول تأثير سلبي على السوق المصري وذلك جراء تأثر جميع القطاعات على المستوى المحلي والعالمي ، وهذا أمر طبيعي ومنتظر رغم سلسة المحفزات والإجراءات الإحترازية التي قامت بها الدولة والتي تعتد شهادة كفاءة على أعلى مستوى، وحتى في ظل دعم البنوك الحكومية وضخ سيولة تقدر بحوالي ثلاثة مليار جنيه ، حيث أن كل هذه المحفزات إيجابية ولكن على المستوى المحلي ، ونحن لسنا بمعزل عن العالم حتى وإن أُغلقت الموانئ فمازلنا في مواجهة مرض وحتى إن لم يتفشى في مصر فالعالم كله بصدد إنتهاء من هذا العارض حتى نعاود مسيرة التنمية من جديد.









و قررت إدارة البورصة المصرية أن تكون مواعيد جلسة التداول، خلال فترة حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 7مساء وحتى 6 صباحا كما يلي ، وذلك لضمان استقرار عمليات التسويات اللازمة بعد التداول:





- تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً





- تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحاً.





- تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2 ظهراً.





- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الاوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين و الاربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة12 ظهراً.



