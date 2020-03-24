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الإمارات تعلن شفاء 4 حالات إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:56 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، شفاء 4 حالات إصابة بفيروس كورونا وتسجيل 50 حالة جديدة من المخالطين القادمين من الخارج.

وأضافت الوزارة أن الحالات تعود لجنسيات مختلفة وشملت ثلاثة أشخاص من باكستان وشخصا من بنجلاديش وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء من كورونا في 45 حالة. 

وأوضحت الوزارة أنها رصدها 50 حالة إصابة جديدة  تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، ومن خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 248 حالة. 

وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة شملت شخصا من سيريلانكا، بريطانيا، السعودية، اليمن، تونس، جنوب أفريقيا، بلجيكا، كوريا الجنوبية، بلغاريا، فرنسا، التشيك، أستراليا، لبنان، كينيا، المالديف، السودان، إيران، إيرلندا، المغرب، باكستان، السويد وشخصين من كل من إيطاليا، مصر، الإمارات، أسبانيا، هولندا، الأردن والفلبين.. وثلاثة أشخاص من كل من الولايات المتحدة الأمريكية، بنغلاديش وفلسطين وستة أشخاص من الهند، وجميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. 

وأوصت الوزارة والهيئات الصحية المحلية أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات. 

كما نصحت الوزارة الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية بتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة والمجالس.. وأهابت بالجمهور تقصي المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات.
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