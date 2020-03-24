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انستجرام تجلب ميزة تصفح المنشورات مع الأصدقاء أثناء الدردشة المرئية
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:48 م
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جلبت منصة انستجرام ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتصفح المنشورات مع صديقك أثناء إجراء مكالمة فيديو مرئية ضمن التطبيق.
تسمى الميزة الجديدة Co-Watching ويمكن الوصول إليها من الرسائل الخاصة أثناء مكالمة الفيديو وبالضغط على زر الصورة في يسار أسفل الشاشة ويعرض لك مجموعة من المنشورات التي قمت بالإعجاب بها أو حفظها وحتى اقتراح منشورات لمشاهدتها معًا.
ومن جانبه، استمرت جهود انستجرام في محاربة المنشورات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا. حيث أنها ستزيل وتحارب المنشورات المتعلقة بالفيروس والتي تظهر ضمن قسم اكسبلور، فضلاً عن خفض ترتيب وأهمية المحتوى الذي يحوي معلومات مضللة وتجعلها تظهر لعدد أقل من المستخدمين.
وقالت الشركة إنه لو تم اعتبار منشورك على أنه مضلل من قبل جهات الطرف الثالث التي تحقق في مصداقية المعلومات، فإنها ستزيله من قسم اكسبلور ومن صفحة الهاشتاغ، كما أنها ستحارب المنشورات المرتبطة بنظريات المؤامرة وتلك التي قد تتسبب بأذى للمستخدمين في حال اتبعوا محتواها.
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