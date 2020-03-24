انستجرام تجلب ميزة تصفح المنشورات مع الأصدقاء أثناء الدردشة المرئية

جلبت منصة انستجرام ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتصفح المنشورات مع صديقك أثناء إجراء مكالمة فيديو مرئية ضمن التطبيق.





تسمى الميزة الجديدة Co-Watching ويمكن الوصول إليها من الرسائل الخاصة أثناء مكالمة الفيديو وبالضغط على زر الصورة في يسار أسفل الشاشة ويعرض لك مجموعة من المنشورات التي قمت بالإعجاب بها أو حفظها وحتى اقتراح منشورات لمشاهدتها معًا.





ومن جانبه، استمرت جهود انستجرام في محاربة المنشورات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا. حيث أنها ستزيل وتحارب المنشورات المتعلقة بالفيروس والتي تظهر ضمن قسم اكسبلور، فضلاً عن خفض ترتيب وأهمية المحتوى الذي يحوي معلومات مضللة وتجعلها تظهر لعدد أقل من المستخدمين.



