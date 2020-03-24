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سوريا تمنع التجول الليلي اعتبارا من غدا للحد من انتشار كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:57 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت سوريا، اليوم الثلاثاء، منع التجول الليلي في سوريا من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا اعتبارا من يوم غد الأربعاء، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويذكر أن أعلن نزار يازجي وزير الصحة السوري، الأحد، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في سوريا، تعود لشخص قادم من خارج البلاد.

وشدد نزار يازجي، أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة المصابة"، حسب وكالة الأنباء السورية.
أعلنت سوريا، مساء الأحد، إغلاق المعابر كافة أمام حركة القادمين من لبنان، بمن فيهم مواطنيها، وذلك بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا.

وقالت وكالة "سانا" الرسمية: أعلنت وزارة الداخلية عن إغلاق المعابر كافة أمام حركة القادمين من الجمهورية اللبنانية، بمن فيهم المواطنون السوريون، ابتداء من منتصف ليل 23-3-2020 حتى إشعار آخر.

واستثنى القرار  سيارات الشحن، مع إخضاع السائقين للفحوص الطبية اللازمة في المراكز الحدودية.

وجاء ذلك بعد أن أكد نزار يازجي، وزير الصحة السوري، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في سوريا، تعود لشخص قادم من خارج البلاد.

وشدد نزار يازجي على أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة المصابة".

كما اتخذت السلطات إجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، بينها إيقاف حركة باصات النقل الداخلي في محافظات اللاذقية وحلب وطرطوس والقنيطرة وحماة وحمص ودرعا ودير الزور.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 395 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 17234 وفاة و103732 حالة شفاء.

وتمكنت الصين حتى هذا اليوم من احتواء وباء فيروس كورونا في أراضيها وعالجت أكثر من 72.7 ألف شخص من أصل 81 ألف مصاب، في الوقت الذي تحول فيه العالم الغربي إلى بؤرة جديدة للجائحة.


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مسائي فيروس كورونا سوريا حظر تجوال الإجراءات الاحترازية اشعار آخر

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