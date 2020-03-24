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أمن الإسكندرية يتمكن من ضبط شضخصين روجًا أخبار كاذبة بشأن انتشار فيروس كرونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:57 م
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امن الاسكندرية
امن الاسكندرية
الفجر
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تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط كل من "ياسر عنتر عبداللطيف السيد" مواليد 30 نوفمبر 1978، ومقيم بشارع مسجد السلام دائرة قسم محرم بك، وحسام الدين حسن محمد محمد السعدني، مواليد 13 نوفمبر 1991، ومقيم العصافرة دائرة قسم ثاني المنتزة".

وذلك لبثهم العديد من الشائعات والأخبار حول انتشار فيروس كرونا بين قيادات الجيش والشرطة، وكذلك الترويج لزيادة حالات الوفاة بعددًا من المحافظات، فضلًا عن الإسقاط على الإجرارءات التي اتخذتها الدولة ومؤسساتها في مكافحة انتشار الفيروس المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما. 
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