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نشرة حوادث الفجر.. الداخلية تعلن التأهب وبلاغ ضد سما المصري

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:56 م
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بوابة الفجر
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

غلق مقر نادي القضاة بشارع شامبليون

قرر مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، اليوم الثلاثاء، غلق مقر نادي شامبليون، مع وضع خطة عمل خلال فترة الحظر الجزئي لخدمة طوارئ يومية بالنادي، حتى يتسنى تنظيم ومتابعة الزملاء في غرفة العمليات المشكلة، وتسليم الزملاء الأدوات والمطهرات التي يعمل النادي على توفيرها. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بلاغ للنائب العام يتهم سما المصري بتحريضها على الفسق

تقدم أشرف فرحات المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد سما المصري، وذلك على خلفيه ما تقوم ببثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) من فيدوهات وصور تتنافى مع الأداب العامة، وتحريضها على الفسق والفجور، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أمن الجيزة يواصل جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة طفل بأبو النمرس

تواصل الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفل، ملقاة بنطاق مركز أبو النمرس، فضلًا عن فحص بلاغات التغيب على مستوى المحافظة، وتعميم نشرة بأوصاف الطفل على أقسام ومراكز القطاع، ولمزيد من التفصيل اضغط هنا

الداخلية تضع أجهزتها في حالة تأهب قصوى لمواجهة فيروس "كورونا"

سارعت وزارة الداخلية، في وضع كافة أجهزتها المعنية في حالة تأهب قصوى لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، باضطلاع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، لتنفيذ الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة المصرية، لحماية المواطنين ومواجهة فيروس "كورونا" والحد من التداعيات المختلفة في إطار خطة المكافحة، بشكلٍ متناغم مع كافة مؤسسات الدولة وبدقة والتزام وفقًا لقواعد وإستراتيجيات إدارة الأزمات، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المعاينة: مصرع فتاة وإصابة شقيقتها في عقار إمبابة المنهار

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، أن العقار المنهار بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، أسفر عن مصرع مريم اشرف، 18 سنة، وإصابة شقيقتها، موضحة أن سقف الطابق المنهار كان بالطابق السادس ومخالف للبناء، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا 


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