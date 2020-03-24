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السعودية تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:39 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاءـ تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد و205 إصابات مؤكّدة جديدة، وهو أكبر معدل يومي على الإطلاق في المملكة، ما يرفع عدد المصابين فيها إلى أكثر من 750.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لمقيم أفغاني و205 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، غالبيتها في جدة (82)، والرياض (69).

وارتفع عدد المصابين في السعودية إلى 767 شخصا، فيما يبلغ عدد المتماثلين للشفاء 28.

واتخذت السعودية إجراءات عدة للحد من انتشار الفايروس، من بينها وقف رحلات جوية وتعليق المواصلات العامة وإغلاق المساجد ووقف أداء العمرة.

وقرر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الإثنين) فرض حظر للتجول في المملكة لمدة 11 ساعة من السابعة مساء إلى السادسة صباحاً، لمدة ثلاثة أسابيع، للحد من انتشار الفايروس.

واتخذت الدول الخليجية الأخرى إجراءات مماثلة، فيما تخطى عدد الإصابات في دول الخليج الست 2100 حالة.

وقد سجلت البحرين الثلاثاء ثالث وفاة بالفيروس الذي تسبب كذلك بوفاة شخصين في الإمارات.

وأقرّت الكويت الثلاثاء عقوبة بالسجن على من ينقل الفيروس عمدا إلى آخر، فيما أكدت الإمارات بدورها أن السلطات ستسجن كل من يشتبه بحالة ولا يبلغ عنها.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرًا بمنع التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة (21) يومًا من مساء أمس الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.

واوضحت وزارة الداخلية، تغريم مخالفي أمر منع التجوال بغرامة 10 آلاف ريال، مع مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.
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