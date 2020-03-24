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"محامي جنوب الجيزة": توفير المستلزمات الطبية بمبنى المحاكم

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:34 م
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ارشيفية
ارشيفية
أسماء قورة - آيات عامر
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أعلنت نقابة المحامين بجنوب الجيزة، أنها ستبحث غدا الأربعاء، توفير الأعداد والكميات اللازمة من الكمامات والقفازات الطبية باستراحات المحامين بمبنى محاكم جنوب الجيزة، والتعاقد مع شركة متخصصة لتطهير غرف المحامين.

وأكد عماد عويان وكيل الفرعية، بأن النقابة ستبحث الحالات الأكثر احتياجًا من المحامين في ظل تعليق العمل بالجلسات بالمحاكم حتى يتسنى لها اتخاذ اللازم حيالها.

وأعلن رجائي عطية نقيب المحامين، غلق النقابة لمدة أسبوعين حتى الخميس 2 أبريل المقبل، وذلك بعد ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل النقابة.

جاء ذلك بعد مطالبة المحامون في التعليقات، بغلق النقابة للوقاية، والحد من التجمعات، بالإضافة إلى الاستعانة بشركة متخصصة للتطهير، وذلك في كافة مقرات النقابة العامة والفرعية بالمحافظات، وأيضًا تكفل النقابة بإعانة المحامين الذين تثبت إصابتهم.

وقال رجائي عطية نقيب المحامين، في تدوينه له كتبها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إن هناك بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا ظهرت بين بعض الزملاء، موجها رسالة للمحامين قائلًا:" هل ترون غلق النقابة أسبوعين للوقاية ".

وكانت غرفة اجتماعات مجلس النقابة العامة للمحامين بمقر النقابة، شهدت تواجد أعضاء من مجلس النقابة وعدد من المحامين، لتبادل التهاني والتبريكات في الحصول على ثقة أعضاء الجمعية العمومية.

وتواجد من الأعضاء، أحمد بسيوني، يحيى التوني، حسين الجمال، أبو بكر ضوة، حسن أبو عيسى، خالد أبو كراع، ماجد حنا، سعيد عبدالخالق، عبد المجيد هارون، محمد كركاب، محمد نجيب، إلى جانب مجموعة من المحامين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزرء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة باتخاذ المزيد من إجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأعلن "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي لبحث مستجدات فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، مع تطبيق نفس الأمر على المواصلات العامة والخاصة، مضيفا أنه ستغلق كافة المراكز التجارية والمولات من الخامسة مساءا إلى 6 صباحا مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

وأوضح أن هذا القرار غير مطبق على الصيدليات، والمخابز، والمحلات، كما ستعلق تقديم جميع الخدمات للمواطنين من مؤسسات الدولة ماعدا مكاتب الصحة، منوها بأنه سيتم غلق المقاهي والكافيهات لمدة أسبوعين، واقتصار المطاعم على خدمات التوصيل.

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مقاهى كمامات طبية فيروس كورونا غلق المراكز التجارية رجائي عطية نقيب المحامين المولات الإجراءات الاحترازية

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