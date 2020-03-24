المعاينة: مصرع فتاة وإصابة شقيقتها في عقار إمبابة المنهار

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، أن العقار المنهار بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، أسفر عن مصرع مريم اشرف، 18 سنة، وإصابة شقيقتها، موضحة أن سقف الطابق المنهار كان بالطابق السادس ومخالف للبناء.





وانهار أحد العقارات جزئيا، بمنطقة أرض عزيز عزت، التابعة لحي إمبابة، شمال المحافظة، مما أسفر عن مصرع فتاة متأثرة بإصابتها، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى مدير أمن الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للعميد أحمد الحصي، مأمور قسم شرطة إمبابة، من إدارة شرطة النجدة، بحدوث انهيار جزئي لأحد العقارات بمنطقة أرض عزيز عزت، بنطاق القسم.





ودفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، كما انتقلت قوة أمنية من القسم برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، المقدم أمثل حرحش، المقدم محمد ربيع رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد بهاء، وبالفحص والمعاينة تبين أن سقف أحد العقارات انهار مما أسفر عن مصرع فتاة متأثرة بإصابتها.





وأخلت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة العقار والعقارات المحيطة به، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





وبينت المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، للعقار الذي انهار بمنطقة العمرانية، أنه أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر ببتر بإحدى قدميه وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.





وانهار أحد العقارات بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار المصاحبة بالرياح الشديدة.





وتعود البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بانهيار أحد العقارات بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة.





وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ البري، وصحبتهم قوة أمنية إلى مكان البلاغ.





وبالفحص والمعاينة تبين أن العقار المنهار، مكون من 5 طوابق، وانهار الطابق الخامس على قاطني الطابق الرابع، بسبب تجمعات مياه الأمطار، أعلى سطح العقار، مما أسفر عن إصابتهم، وجاري نقلهم إلى أقرب مستشفى، ونتج عن انهيار الطابق حدوث شروخ وتصدعات بالعقار.





وأخلت الأجهزة الأمنية بالجيزة العقار المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.





كانت محافظات الجمهورية، شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.







