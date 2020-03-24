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بعد إعلان حظر التجول.. تعرف على آخر قرارات مجلس الوزراء

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:05 م
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آخر قرارات مجلس الوزراء
آخر قرارات مجلس الوزراء
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آخر قرارات مجلس الوزراء.. قرر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إعلان حظر التجول في مصر بدءًا من السابعة مساءً وحتى الـ6 صباح اليوم التالي، في إجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا".

تعرف على آخر قرارات مجلس الوزراء

ونرصد لكم آخر قرارات مجلس الوزراء بعد اجتماع اليوم الذي أعلن فيه حزمة من الإجراءات والقرارات اللازم اتباعها من الجميع لتفادي هذا الوضع الراهن، والتغلب على هذا الوباء الذي اجتاح العالم بأسره ولم يسلم منه أحد.

وأقر مدبولي مجموعة من قرارات مجلس الوزراء، يستعرضها لكم موقعكم "الفجر" في السطور التالية: 

- فرض حظر التجول والذي يسري على حركة المواطنين بكافة الطرق العامة اعتبارا من الـ 7 مساء وحتى 6 صباحا ولمد أسبوعين، ومحاسبة المخالفين وفق القانون.

- غلق كافة المحلات التجارية والحرفية بما فيها محلات السلع والمراكز التجارية والمولات مع الغلق الكامل يومى الجمعة والسبت لمنع التجمعات، من الـ 5 مساء وحتى 6 صباحا أمام الجمهور.

- إيقاف حركة وسائل النقل العامة والخاصة طوال فترة الحظر، بدءًا من السابعة مساءً.

- يستثنى من قرارات مجلس الوزراء المخابز والبقالة والصيدليات.

- إغلاق جميع المقاهى والكافيهات والملاهى والنوادى الليلية غلق كامل طوال فترة الحظر، والمواعيد المحددة.

-تعليق الخدمات العامة مثل الشهر العقارى والجوازات والمرور والسجل المدنى طوال فترة الحظر، فيما عدا مكاتب الصحة لقيد المواليد والوفيات.

- مد سريان عمل المستخرجات الرسمية لما بعد مدة الحظر، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

- إغلاق النوادى والصالات الرياضية وكافة الصالات الشعبية، وأماكن التجمعات وقاعات الأفراح.

- استمرار تعليق الدراسة ومد الفترة 15 يومًا إضافيًا.

- خفض عدد العاملين لمدة 15 يوما إضافية ويستثنى من ذلك المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها.

- تطبيق العقوبات الموجودة فى قانون الطوارئ ، وغرامات تبدأ من ٤ آلاف جنيه وتنتهى بالحبس، للمخالفين، مع التعامل بحزم من قبل الداخلية.

وتعمل آخر قرارات مجلس الوزراء على حماية المواطنين والدولة من خطر فيروس "كورونا"، حسبما قال الدكتور مصطفى مدبولي.


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