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هولند: تسجيل أكبر زيادة في عدد الوفيات بفيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:59 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في هولندا، اليوم الثلاثاء، إلى 811 حالة جديدة، أي ما نسبته 17% عن العدد المسجل أمس، ليبلغ الإجمالي 5560 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية الهولندية، 63 حالة وفاة منذ أمس، وهي أعلى زيادة في معدل الوفيات منذ تفشي الوباء، ليرتفع الإجمالي إلى 276 حالة وفاة، بحسب وكالة رويترز. 

وتوقع المعهد الوطني للصحة في هولندا، بدء الإجراءات التي تم اتخذتها السلطات هذا الشهر، مثل إغلاق المطاعم والمدارس وحظر التجمعات العامة، في التأثير على معدلات الإصابة بنهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل".

وكانت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، اقترب من 400 ألف إصابة، وأكثر من 17 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 100 ألف.

وقد انتشر فيروس كورونا على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 63 ألفًا في إيطاليا و46 ألفا في الولايات المتحدة و39 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.
أعراض فيروس كورونا الجديد
يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.
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هولندا كورونا فيروس كورونا اغلاق المطاعم

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