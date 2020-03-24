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صندوق النقد يتوقع تراجع كبير لنمو الشرق الأوسط خلال2020 بسبب كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:57 م
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بوابة الفجر
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قال صندوق النقد الدولي إن عشرات الدول في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى اتصلت به طلبا للدعم المالي لمواجهة تبعات فيروس كورونا على اقتصاداتها.

وأضاف البنك الدولي أنه من المرجح أن يشهد الشرق الأوسط ومنطقة آسيا الوسطى تراجعا كبيرا في النمو هذا العام نتيجة فيروس كورونا.


وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مدونة صندوق النقد الدولي الإلكترونية إن التحدي سيكون جسيما بشكل خاص بالنسبة للدول الهشة والتي تمزقها الحروب مثل العراق والسودان واليمن.


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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا صندوق النقد النقد الدولى اخبار الاقتصاد اليوم

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