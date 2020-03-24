تزويد ديوان "البحيرة" بكاشف للحرارة وتوزيع ماسكات وقفازات على المواطنين (صور)

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة أنه في إطار تنفيذ سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، تم تزويد بوابات الديوان العام للمحافظة بكاشف للحرارة، حيث يتم قياس درجة الحرارة لكافة المواطنين المترددين على الديوان العام قبل دخولهم من البوابة، للتأكد من استقرار درجة الحرارة.



ووجه محافظ البحيرة بتوزيع ماسكات وجوانتيات طبية على المواطنين المترددين على ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد، بالتزامن مع توقيت صرف المرتبات الشهرية للعاملين بالدولة، مشيرا إلى استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والشوارع العامة وأماكن التجمعات واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والتوعية، والتنسيق مع أجهزة المحافظة.



ولفت إلى استمرار غرفة العمليات الرئيسية تلقى بلاغات المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية على الخط الساخن 114على مدار اليوم، ومؤكدا على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة مطالبًا من المواطنين التزام منازلهم والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها، وذلك حرصا على سلامتهم.



كانت محافظة البحيرة، اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد للوقاية والتوعية بمخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه، إلى جانب تطبيق قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات والأنشطة الجماعية، ومنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس ومنعه من الانتشار.



وتم تنفيذ حملات مكبرة للتوعية والنظافة وتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بالمحافظة، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وقال الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة: إنه تم تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية، ونوه بأن فريق التعقيم وطب الأمراض المتوطنة، قام برش وتطهير ديوان عام المحافظة والمباني الملحقة وبعض المصالح والدواوين وجاري التنسيق مع باقي المصالح لاستكمال عملية التطهير.



ولفت إلى عمل حملات توعية للعاملين بالمنشآت الحيوية بالمحافظة، وتدريب فريق لرش وتطهير أماكن العمل بتلك المنشآت وتدريب العاملين على كيفية وأهمية غسل الأيدي وتطهير الأسطح، وكذا التدريب على تعليمات العطس والسعال وتفادي التواجد بالأماكن المزدحمة.



كما وجه محافظ البحيرة، بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس في جميع القطاعات وطرق الوقاية منه والعمل على توعيه المواطنين مع الاهتمام بغسل الأيدي باستمرار وبالنظافة العامة مع التوجيه بتوزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها تجنبا للإصابة.

