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فوكسكون تؤكد: تسليم هواتف iPhone 12 في الوقت المحدد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:34 م
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بوابة الفجر
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أشار تقرير صدر الأسبوع الماضي عن وكالة "بلومبرج"، إلى أنه قد لا يكون هناك أي تأخير في إطلاق iPhone 12 حيث تخطط شركة "فوكسكون" أكبر شريك إنتاج لشركة Apple على مستوى العالم، لبدء العمل بشكل طبيعي بحلول نهاية مارس.

كشف تقرير جديد صادر عن موقع "Nikkei"، أن شركة فوكسكون قد استأجرت عمالًا لتلبية "الطلب الموسمي" في جميع المصانع الصينية الكبرى مما يعني أنه لم يعد هناك نقص في العمالة بسبب تفشي فيروس كورنا Covid-19.

وفقًا للتقرير، أصدرت شركة فوكسكون بيانًا تكشف فيه أن أهداف التوظيف قد تم تحقيقها "قبل الموعد المحدد في المصانع". ويكشف البيان أيضًا أن الشركة تتخذ إجراءات وقائية مثل إجراء اختبارات PCR لفيروس كورونا لـ 55000 عامل وصدر X - أكثر من 40 ألف شخص.

بالنسبة إلى هواتف iPhone 12 ، من المرجح أن تصل فوكسكون إلى أعلى مستوى للإنتاج بعد يوليو حتى يمكن إطلاق أجهزة iPhone في سبتمبر. ومع ذلك، يشير التقرير أيضًا إلى أن حجم إنتاج فوكسكون في فبراير ومارس يُعتقد أنه عند حوالي نصف هذا المستوى، لذلك لا يزال هناك طريق طويل قبل العودة إلى الإنتاج الكامل.

يذكر أن تقرير بلومبرج أضاف أنه وفقًا لمصدر يعمل في سلسلة التوريد لشركة Apple، فإن بعض العمليات تتحرك بسرعة أبطأ من السرعة العادية "لأن تدفق المكونات للتجميع لا يزال بطيئًا". وأضاف الشخص أيضًا أن الأمر سيستغرق شهرًا آخر أو أكثر لتحريك الأجزاء بشكل ثابت عبر النظام.

كما سلط تقرير بلومبرج بعض الضوء على الجدول الزمني لجهاز Apple iPhone. وفقًا للتقرير ، تضع Apple اللمسات الأخيرة على غالبية ميزات التصميم لأجهزة iPhone الجديدة بين نوفمبر وديسمبر من العام قبل الإطلاق. بعد ذلك ، يبدأ الإنتاج الضخم للأغلفة الجديدة في حوالي شهر أبريل ، ثم تبدأ مرحلة التصنيع المتأخرة - تسمى التجميع النهائي والاختبار والحزمة - في مايو تقريبًا.
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هواتف اييفون فيروس كورونا فوكسكون شركة آبل تفشي الفيروس ايفون 12 الاجراءات الوقائية iPhone 12

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