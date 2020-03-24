ميناء الإسكندرية يستقبل عربات جديدة لسكة الحديد من روسيا والدفع بتعقيم السفينة (صور)



وصرح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير في تصريح صحفي اليوم أن هناك عدد 33 عربة سكة حديد جديدة أخرى يتم تصنيعها حاليًا في روسيا وسيتم توريدها الى مصر خلال يونيو القادم، وذلك بعد انتهاء هيئة السكك الحديدية من اجراء تجارب التشغيل على الشبكة للعربة النموذج خاصة وأنه قد تم الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بالتعاون الاستثماري والتمويلي للصفقة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني وبمعدل 35 عربة شهرياً.



وأضاف أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة، 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.



وأن الوزارة تعمل على تدعيم اسطول عربات الركاب بالسكة الحديد من خلال هذه النوعية من الصفقات بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالى، لافتًا إلى أن الصفقة ستساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب، خاصة أن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجاري تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان، وأن كافة هذه الإجراءات والمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها سينتج عنها تحسن نوعي وطفرة في مستوى الخدمة بالسكة الحديد، بجانب زيادة معدلات السلامة والأمان فى تشغيل القطارات.



وطبقت هيئة الميناء كافة الإحتياطات الوقائية والإحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل العربة وتم تعقيم العربة والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة.



وقرر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين آخرين، حيث ناقش رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المقترحات والمبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات ظهور "فيروس كورونا المستجد".



غلق كافة المحال التجارية والمحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات.



وأعلنت الحكومة غلق التام للكافتيريات والمطاعم والنوادى الليلية، وقف وسائل النقل العامة والخاصة خلال فترة الحظر، وحظر حركة المواطنين على الطرق العامة من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا، تطبيق عقوبات قانون الطوارئ على من يخالف القرارات الأخيرة.



أعلنت وزارة النقل استقبال ميناء الإسكندرية اليوم الثلاثاء العربة النموذج الأولى ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتي وقعتها هيئة السكك الحديدية مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.