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أحمد عمر هاشم: كورونا يستوجب علينا التوبة إلى الله والأخذ بالأسباب

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:22 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، إن الأزمة التي يمر بها العالم اليوم بانتشار فيروس كورونا تستوجب علينا أن نتوب إلى الله ونستغفره ونأخذ بالأسباب، ونستجيب للنصائح الطبية وما يمليه علينا الطب الوقائي من الأخذ بالأسباب والنظافة والبعد عن العدوى والتزاحم والتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا. 

وناشد "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالتوبة، مشددًا على أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يكشف البلاء إلا بتوبة، فعلينا أن نستغفر الله ونرجع إليه، ونتخلع ونقلع عن المعاصي ونندم عليه ونعزم ألا نعود إيها، وعلى الظالمين أن يردوا المظالم لأهلها، وليعلم الجميع أن الفتنة والبلاء تصيب العموم.

ودعا رئيس جامعة الازهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذا الوباء والبلاء قائلًا: "اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضِ في حكمك، عدل في قضاؤك أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، وأن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، اللهم أكشف عنا وعن الأمة هذا الوباء وهذاء البلاء وهذا السقم والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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