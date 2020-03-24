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الصحة السعودية تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:56 م
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الصحة السعودية
الصحة السعودية
وكالات
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سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمقيم أفغاني، و205 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 676، حسبما أكد متحدث افي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.

 

 وأشاد المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، خلال مؤتمر صحفي، بالتزام كبير في اليوم الأول من قرار منع التجول، مشددًا على ستتصدى للشائعات التي تؤثر على جهود مكافحة كورونا، لافتا إلى أنه يجري تطبيق القانون بكل حزم ضد مروجي الشائعات.

 

وأوضح وزير الصحة الدكتوى العبدالعالي، في وقت سابق أنه يتم رصد المزيد من حالات المخالطين للمصابين بكورونا، داعيا الجميع إلى البقاء في المنازل وتجنب المخالطة والتنقل.

 

وقال متحدث وزارة الصحة: حذرنا مرارا وتكرارا من حضور المناسبات والتجمعات لأنها خطيرة على أفراد المجتمع، مضيفا: "إجراءات مكافحة كورونا مستمرة بشكل صارم".

 

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 392 بعد تسجيل 48 إصابة جديدة.

 

وقال المتحدث باسم الصحة السعودية، إن المملكة سجلت 48 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة 392 حتى 21 مارس من عام 2020.


أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.


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