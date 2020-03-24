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للوقاية من كورونا.. القوى العاملة تسلم مديرياتها وسائل التطهير والتعقيم

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:55 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
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سلمت وزارة القوى العاملة، مديريات القوي العاملة التابعة لها بجميع المحافظات وسائل التطهير والتعقيم اللازمة لكل مديرية.

وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن المستلزمات تتمثل في جهاز التطهير، والكمامات الطبية المطابقة للمواصفات العالمية، والقفازات الطبية، وزي التطهير، و 200 كيلو جرام من الكلور لكل مديرية لاستخدامها من قبل القائمين بالتطهير والتعقيم.

يأتي ذلك في إطار توجيه وزير القوي العاملة محمد سعفان، بضرورة التزام الوزارة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" (كوفيد - 19)، وذلك باتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية لمواجهة الفيروس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة على مدار الساعة يوميا .

وقامت إدارات السلامة والصحة المهنية بالمديريات بالإشراف على تعقيم وتطهير المصانع الواقعة في نطاق كل محافظة، وكذا الإشراف على تعليق اللوحات الإرشادية والتي تعمل على توعية العمال بالطرق المختلفة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن أساليب انتقال الفيروس من الإنسان المصاب إلى الشخص السليم سواء عن طريق اللمس أو السعال أو العطس.


ويتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، علي مدار الساعة يوميا، تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الالكترونية على موقع الوزارة والذى بدأ منذ الخميس الماضي، وحتى الآن، حيث قام 130 ألف عامل غير منتظم بالتسجيل من جميع المحافظات .

وأكد الوزير أنه يجري حاليا تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجيل أولا بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية هذه الفئة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشدد وزير القوي العاملة علي ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg .

وأكد أن الوزارة عندما خصصت رقم تليفون 01212201303 كان بغرض استقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، والتي وصلت حتي الآن ما يقرب من 100 ألف استفسار معظمها شكاوي لا تخص العمال غير المنتظمة، وإنما شكوي في بعض المصانع، المصابين بحالات مرضية، مناشدا فئة العمالة غير المنتظمة بالتسجيل عبر الموقع مباشرة .

وحذرت الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الالكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة الواتس اب.

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