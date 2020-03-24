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استثناء فئات بشروط.. تفاصيل قرار تطبيق حظر التجوال

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:29 م
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حظر التجوال
حظر التجوال
أحمد القاسم
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"طبقوا حظر التجوال".. تلك الكلمات كانت شعار المواطنين خلال الأيام الأخيرة؛ لمطالبة الحكومة بتطبيق حظر حركة المواطنين في الشوارع، من أجل السيطرة على فيروس كورونا، الذي ظهر في عدد من المحافظات المختلفة، حتى أعلنه رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء.

الحظر.. من 7 مساء حتى 6 صباحا 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بداية من صباح غد الأربعاء حظر حركة المواطنين على الطرق العامة كافة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح مدبولي أنه سيتم إغلاق معظم الخدمات العامة والحكومية خلال فترة حظر التجول، بما فيها وسائل النقل العام والخاص الجماعي خلال تلك الفترة.

تطبيق قانون الطوارئ

أما عن عقوبات المخالفين، أعلن رئيس الوزراء، تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت.

وأوضح رئيس الوزراء أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل للحبس، وطالب وزارة الداخلية بالتعامل مع الأمر بكل حزم وصرامة، خلال الساعات التي سيطبق فيها حظر التجوال.

المستثنون من حظر التجوال

هناك فئات تم استثناءها من حظر التجوال وفقا لتصريحات وزير الإعلام أسامة هيكل الذي قال: إن الفئات المستثناة من قرار حظر حركة المواطنين هم الإعلاميون والصحفيون وذلك من خلال تواجد كارنيه النقابة أو المؤسسة والأطباء، مناشدًا المؤسسات الصحفية بتخفيض عدد عمل الصحفيين.

فيما استثنى رئيس الوزراء، الأماكن التالية من قرار الحظر والتي شملت الآتي: مكاتب الصحة وما يوازيها، الصيدليات، محال البقالة و"السوبر ماركت"، لما لتلك الأماكن من دور في تلبية احتياجات المواطنين.

تعليق عمل المترو والقطارات

وأكدت هيئة السكة الحديد والشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق، التزامهما بإيقاف حركة القطارات بالمرفقين خلال فترة حظر التجوال ابتداء من غد الأربعاء وطوال فترة سريان قرار حظر التجوال تنفيذ لقرار رئيس الوزراء.

وأعلنت شركة المترو، أن مواعيد العمل الرسمية الجديدة ستبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى السادسة مساء نفس اليوم بالخطوط الثلاثة، وأن التطبيق من اليوم.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عدة قرارات مهمة في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وجاءت القرارات كالتالي:

1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعه السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.

2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.

3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات.

4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه. 

5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل. 

6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.
 
7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.

8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.

9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى. 

10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.

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فيروس كورونا حظر التجوال تطبيق حظر التجوال المستثنون من حظر التجوال اخر الاخبار

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