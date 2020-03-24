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نجوم بايرن ميونخ وبورسيا دورتموند يوافقون على تخفيض رواتبهم بسبب كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:21 م
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بايرن ميونخ وبورسيا دورتموند
بايرن ميونخ وبورسيا دورتموند
عبد القادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية ألمانية اليوم الثلاثاء، أن لاعبي فريقي بايرن ميونخ وبوروسيا دروتموند وافقوا على تخفيض رواتبهم، في ظل توقف النشاط في ألمانيا بسبب كارثة فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلاً عن صحيفة بيلد الألمانية، أن لاعبي الفريقين وافقوا على تخفيض أجورهم بنسبة 20% في حال قرر الإتحاد الألماني إلغاء النشاط الكروي لهذا الموسم.

كما وافق اللاعبون على تخفيض رواتبهم بنسبة 10% في حالة إستئناف المباريات دون جماهير، في ظل الخسائر المالية التي تعانيها الأندية حالياً.

وجاء القرار بالتشاور بين إدارة كل نادي ونجوم الفريق الكبار، بالإضافة للتشاور مع المدير الفني لكل فريق.

وأضافت الصحيفة الألمانية، أن نادي شالكة وبعض أندية البوندزليجا ستقرر القيام بنفس الإجراء خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان الدوري الألماني قد تم تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث كانت آخر المباريات يوم 8 مارس الماضي.
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