Advertisements
Advertisements
Advertisements

"لو بتركب المترو".. تعرف على آلية العمل في أيام حظر التجوال

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
كرستينا عياد
Advertisements
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تطبيق حظر التجوال لمدة أسبوعين بدءا من غد الأربعاء، لتبدأ ساعات الحظر منذ الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا من اليوم التالي. 

ومن جانبه، قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، إن آخر رحلات سيكون موعد قيامها في كافة المحطات في تمام السادسة مساء، ليتم الوصول للوجهات المختلفة قبل السابعة مساء وبدء تطبيق حظر التجوال. 

وعن العاملين بالمترو، أوضح في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن المترو بالفعل بدأ في تخفيض عدد العاملين إلى ثلث القوى العاملة، بنظام عمل وإجازات 48 ساعة و24 ساعة للتبادل، وهو ما نتج عنه تقسيم العاملين لثلاثة أقسام يتم توزيع العمل بينهم بالتناوب. 

وأكد، أنهم سيعتمدون على الإذاعة الداخلية في توعية المواطنين وإرشادهم للقرارات الجديدة وآلية تنفيذها، تمهيدا لطبع ملصقات وتوزيعها على المحطات. 

وأشار المصدر، إلى ضرورة تعاون المواطنين وعدم التكدس في أوقات ما قبل نهاية ساعات السماح وقرب بدء ساعات الحظر حفاظا على صحتهم وعلى عدم التكدس بالقطارات في هذه اللحظات. 

وتابع، أن المترو يسير في استمرار أعمال تعقيم وتطهير المحطات والقطارات بشكل دوري للحفاظ على صحة المواطنين والركاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حظر تجوال المترو الحكومة اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. قرار صادم من الحكومة بشأن استئناف الدراسة

منذ ساعة و 17 دقيقة

"القومي للتغذية" يحدد 3 مشروبات لرفع المناعة ضد كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير من الحالة رقم ألف.. رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عقوبات مخالفي حظر التجول

منذ ساعة و 13 دقيقة

اكتشفت الأعراض صدفة.. طالبة تكشف مفاجأة بشأن مكان وأعراض إصابتها بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن فرض حظر التجول في البلاد لمواجهة كورونا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من السيسي بعد فرض حظر التجول

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. 10 قرارات نارية من الحكومة لمواجهة كورونا

منذ أقل من ساعة

بعد حظر التجول.. رئيس الوزراء: يمكن إتخاذ قرارات أكثر شدة

منذ ساعة

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 16 ساعة

حسسوني بالعار.. رسالة مؤثرة لممرضة "حميات إمبابات" المتعافية من كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يلجأ إلى تراوري

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"المترو": بدء حملة مسح فيروس سي في 28 محطة.. السبت

بعد انتشار فيروس كورونا.. 8 نصائح لركاب المترو والقطارت

"سافر وانت متطمن".. كمامات مجانية في القطارات (صور)

مصدر بالمترو: وقف الحركة بالخط الأول منع كارثة اشتعال صندوق كهرباء القطارات

برلماني: الإجراءات الوقائية ضد كورونا تؤكد وعي القيادة السياسية

حظر التجوال في مصر | وكيل دفاع النواب يطالب بسرعة فرض الحظر لمجابهة "كورونا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:29 ص

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن فرض حظر التجول في البلاد لمواجهة كورونا

01:23 م

عاجل.. أول تعليق من السيسي بعد فرض حظر التجول

02:24 م

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

06:42 ص

عاجل.. 10 قرارات نارية من الحكومة لمواجهة كورونا

01:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status