"لو بتركب المترو".. تعرف على آلية العمل في أيام حظر التجوال

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تطبيق حظر التجوال لمدة أسبوعين بدءا من غد الأربعاء، لتبدأ ساعات الحظر منذ الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا من اليوم التالي.





ومن جانبه، قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، إن آخر رحلات سيكون موعد قيامها في كافة المحطات في تمام السادسة مساء، ليتم الوصول للوجهات المختلفة قبل السابعة مساء وبدء تطبيق حظر التجوال.





وعن العاملين بالمترو، أوضح في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن المترو بالفعل بدأ في تخفيض عدد العاملين إلى ثلث القوى العاملة، بنظام عمل وإجازات 48 ساعة و24 ساعة للتبادل، وهو ما نتج عنه تقسيم العاملين لثلاثة أقسام يتم توزيع العمل بينهم بالتناوب.





وأكد، أنهم سيعتمدون على الإذاعة الداخلية في توعية المواطنين وإرشادهم للقرارات الجديدة وآلية تنفيذها، تمهيدا لطبع ملصقات وتوزيعها على المحطات.





وأشار المصدر، إلى ضرورة تعاون المواطنين وعدم التكدس في أوقات ما قبل نهاية ساعات السماح وقرب بدء ساعات الحظر حفاظا على صحتهم وعلى عدم التكدس بالقطارات في هذه اللحظات.



