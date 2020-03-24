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حظر التجول.. قرارات حكومية خطيرة بشأن كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:48 م
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أرشيفية
أرشيفية
ياسمين مبروك
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بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة، بتطوير الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرارات عديدة، أبرزها؛ حظر حركة المواطنين، وإيقاف حركة النقل العام من الساعة 7 مساءً إلى 6 صباحا لمدة أسبوعين.

مراحل خطة مواجهة كورونا 
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن خطة مواجهة كورونا بدأت منذ أسابيع، إذ تخطت مصر المرحلة الأولى منها، التي كانت تضعها الحكومة من 3 مراحل، مشيرا إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية هو الحفاظ على سلامة المواطنين. 

حظر حركة المواطنين من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا
وضمن الإجراءات المعلنة، شدد رئيس مجلس الوزراء،  على حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، لافتا إلى أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس.

غلق المراكز التجارية يومي الجمعة والسبت
في هذا الصدد، أعلن مدبولي، غلق كافة المحال التجارية والمحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات، إضافة إلى غلق التام للكافتيريات والمطاعم والنوادى الليلية. 

إيقاف وسائل النقل الجماعي
وقرر رئيس الوزراء، إيقاف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص لمدة أسبوعين.

تطبيق العقوبات
حال مخالفة القرارات، أكد رئيس الوزراء، أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، موضحا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 الاف جنيها وتصل للحبس. 

تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقاري
بينما أعلن تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة.
وكذلك مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين. 

تدبير مليار جنيه لوزارة الصحة 
وعلى مستوى الصحة، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتدبير مليار جنيه بشكل عاجل لوزارة الصحة، لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية. 

رسالة للشباب 
وأخيرا، وجه رئيس الوزراء، رسالة للشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.
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