مدبولي: استمرار العمل وتخفيض العمالة داخل القطاعات

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، استمرار العمل بقرار تخفيض الموظفين داخل القطاعات الحكومية المختلفة.





كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن قبل قليل عددًا من القرارات الهامة للمواطنين.





_ حظر حركة المواطنين علي كافة الطرق العامة من الساعه السابعه مساءا حتي السادسة صباحا





_ايقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال نفس الفترة

_غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءا من الخامسة مساءا الي السادسة صباح اليوم التالي والقرار لا يسري علي المخابز والصيداليات





_غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل انشطة الترفيه





_غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والاقتصار علي توصيل الطلبات للمنازل





_تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الادارات التي تقدم خدمة للجمهور





_غلق كل النوادي الرياضية والشعبية علي كافة الجمهورية





_تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوم اخري





_يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الاعمال لمده 15 يوم اخري





_تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدءا ب 4 الاف جنيه وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.





وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى أمس، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.





ونفى مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.