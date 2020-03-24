عاجل.. أول صورة لحادث خروج قطار بلقاس عن القضبان

حصلت بوابة "الفجر" على أول صورة لخروج قطار بلقاس بمحافظة الدقهلية عن القضبان.





كانت محطة قطار بسنديلة في محافظة الدقهلية، قد شهدت اليوم الثلاثاء، خروج قطار ركاب قادما من بلقاس ومتجها إلى مدينة شربين عن قضبان السكك الحديدية واصطدامه برصيف المحطة دون وقوع إصابات.





البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغا لإدارة النجدة بخروج قطار قادم من مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية متجها لمدينة شربين عن القضبان واصطدامه برصيف المحطة.





وبانتقال ضباط المباحث ومسؤلي الحماية المدنية لمكان البلاغ وبالفحص تبين، أن القطار يحمل رقم 3844 ويضم 7عربات وفوجىء سائق القطار انحراف القطار عن مساره نتيجة تعطل التحويلة واصطدامه برصيف محطة بسنديلة.





وأنقذت العناية الالهية الركاب، حيث أن القطار كان في مرحلة تهدئة السرعة لدخولة المحطة، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم إنزال جميع الركاب والاطمئنان على سلامتهم.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار هيئة السكك الحديدية لاتخاذ اللازم والعمل على إصلاح العطل واستئناف حركة القطارات التي توقفت نتيجة الحادث، وانتقلت لجنة لمعاينة القطار والوصول لسبب خروجه عن القضبان.