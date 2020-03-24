الإنتاج الحربي توفر مطهرات بسعر أقل 50% من السوق لمواجهة كورونا

قال الدكتور صلاح جنبلاط، رئيس القطاعات الفنية بوزارة الإنتاج الحربي، إننا منذ بداية الأزمة تابعنا كافة وسائل الإعلام العالمية، وكيف خرجت الصين من أزمة فيروس كورونا، واكتشفنا أن أكثر مضادين للفيروس هو الكلور ومشتقاته والمحول الإيثلي بتركيز 70%.





وأكد "جنبلاط"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أنه بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، تمكنا من إنتاج كميات كبيرة من الكلور والكحول في وقت قليل، حتى نتمكن من تغطية جزء كبير من احتياجات السوق بالتعاون مع المؤسسات والجهات الاخرى، وتوفير احتياجات السوق ومحاربة الجشع دون أي هامش ربح للإنتاج الحربي.





وتابع رئيس القطاعات الفنية بوزارة الإنتاج الحربي، أن هذه المحاليل والمطهرات متوفرة بمنافذ الإنتاج الحربي والذي يبلغ عددهم 18 منفذ، ويمكن التواصل على الخط الساخن 19827 لطلب أي كميات على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن هناك عبوات للاستخدام الشخصي من الكحول 175 ملي وحتى 4 لتر، والكلور من 1 لتر وحتى 25 لتر، بأسعار أقل من السوق بـ 50%.





وتطرح وزارة الإنتاج الحربي، بداية من اليوم الثلاثاء، كميات من المواد المطهرة والمعقمة والكمامات، للمشاركة في جهود الدولة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".





وقال الدكتور صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، إن هناك جهودا كبيرة من الإنتاج الحربي للمساهمة في مساعي مكافحة فيروس "كوفيد - 19" المعروف باسم "كورونا".





وأضاف جمبلاط أنه خلال الـ48 ساعة الماضية، تم إنشاء خط إنتاج لتصنيع الماسك "3 إم" المعتمد عالميًا والمقاوم للفيروسات، بطاقة إنتاجية بلغت 40 ألف ماسك في اليوم، موضحًا أنه جارٍ رفع الطاقة الإنتاجية خلال أيام إلى 100 ألف ماسك يوميًا.





وأضاف الدكتور جمبلاط، في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة، أن هناك 3 من شركات الإنتاج الحربي (مصانع 18، 45، 81 الحربية) تصنع المطهرات بأنواعها مثل الكحول الإيثيلي بتركيز 70% والمتوفر بسعر التكلفة بعبوات تبدأ من 175 مللي حتى 4 لترات (بطاقة إنتاجية تبلغ 10 طناليوم)، والجيل المعقم للأيدي، إلى جانب المطهرات العادية مثل الكلور والمطهر الطبي، بالإضافة إلى إنتاج الفورمالدهايد الذي يُستخدم في تطهير المزارع والأرضيات والأسطح (بطاقة إنتاجية تبلغ 100 طناليوم).



