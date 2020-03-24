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جهاز مدينة العاشر من رمضان يشُن حملة مكبرة لإزالة العشوائيات بالمدينة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:24 م
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بوابة الفجر
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صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم شنُ حملة مكبرة لإزالة العشوائيات بالمدينة، شملت مناطق المجاورة الـ ١٤ "كور هاوس" بالحى العاشر – المجاورة 59 بالحى الثامن – إبنى بيتك بالحى الثانى عشر، وذلك بالاشتراك بين إدارات الأمن والإدارات المختصة بالجهاز وشرطة المرافق بالمدينة.


وأضاف المهندس خالد شاهين، أن الحملة أسفرت عن إزالة عدة بناءات عشوائية وحظائر طيور وزراعات عشوائية وبلكونات مخالفة خارج خط التنظيم ورفع أبواب صاج من وحدات "إسكان اجتماعى"أثناء الشروع فى فتح محال بالحى العاشر، ورفع الإشغالات الموجودة  بمنطقة إبنى بيتك بالحى الثانى عشر وتمشيط جميع طرق وشوارع المدينة.


وأكد المهندس خالد شاهين استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات لتشمل أحياء المدينة كافة، وأنه لا تهاون مع المخالفين، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على مسئولى لجنة الإزالات بالجهاز بضرورة المتابعة الدورية لما تم إزالته من مخالفات خلال الحملة لمنع عودة المخالفين والقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة.


من جانبه أوضح المهندس محمد حلاوة، مسئول الإزالات بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن الحملة جاءت بعد اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة للتنفيذ، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين الإدارات المختصة بالجهاز والجهات الأخرى لسرعة إزالة أى مخالفات بالمدينة.

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