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بث المُقررات الدراسية لبرامج التعليم المُدمج بجامعة المنيا إلكترونيا
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:50 ص
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أحمد الخميسي
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بدأ مركز التعليم المُدمج بجامعة المنيا، بالتعاون مع مركز الخدمات الإعلامية "قناة جامعة المنيا"، بث المُقررات الدراسية لبرامجه في 10 جامعات حكومية، في برنامجي التربية للطفولة المبكرة، ودار العلوم إلكترونيًا.
وجاء ذلك تفعيلًا لنظام التعليم عن بعد؛ نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وتعليق الدراسة لمجابهة فيروس كورونا، وتحقيقًا لأهداف البرامج المهنية والتعليم الإلكتروني المدمج، الذي يجمع بين التعليم التقليدي في الفصول التقليدية، والتعليم الإلكتروني عبر الإنترنت، كأحد أهم الوسائل المساعدة للتعليم عن بعد، وخدمة الدارسين والعملية التعليمية.
وأشار الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، إلى أن بث بعض المُقررات الدراسية لطلاب التعليم المُدمج يضمن تعزيز فاعلية استراتيجية التعليم عن بعد، وتوفير البث للدارسين في الأوقات التي تتوافق مع احتياجاتهم، لضمان أكبر استفادة لهم، واختيار أفضل الكوادر من أعضاء هيئة التدريس لشرح هذه المقررات وتسجيلها.
ومن ناحيته، أوضح الدكتور عواد فرغل، مدير مركز التعليم المُدمج، أنه تم وضع خطة عمل لتسجيل المحتوى العلمي للمقررات الدراسية، وإعلان الخريطة الزمنية لبث كل مقرر لدارسي التعليم المُدمج طبقًا للمواعيد المناسبة لهم، وبما يضمن حقوق الملكية الفكرية للمحتوى العلمي.
وأشار إلى أن البث يأتي في إطار البروتوكول المُوقع بين مركز الخدمات الإعلامية "قناة جامعة المنيا" والمركز والذي يُعد خطوة من خطوات التحول الإلكتروني والرقمي بالجامعة، واستكمالًا لما هو جارٍ حاليًا إنتاجه من مقررات إلكترونية لجميع كليات الجامعة بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.
وأكد رئيس جامعة المنيا، أنه جارٍ استكمال أعمال التعقيم والتطهير لكليات الجامعة؛ لمجابهة فيروس كورونا على مستوى الجامعة، وتكثيف أعمال النظافة والتطهير استغلالا لفترة تعطيل الدراسة لمدة اسبوعين، بما يحقق ضمان السلامة والحماية لأبنائها الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين.
وأجرت الجامعة صباح اليوم الثلاثاء، علمية تعقيم وتطهير كليتي التربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية، بمتابعة من الدكتورة زينب محمد أمين عميد كلية التربية النوعية، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، وأمناء الكليات، وعمر طه مدير إدارة شئون المقر بالجامعة.
وأضاف "عبد النبي" أنه تم إعداد فيديوهات تعريفية للطلاب توضح كيفية التعامل مع منصة المقررات على موقع الجامعة، من خلال أجهزة الهواتف المحمولة والكمبيوتر الشخصي، في إطار سعي الجامعة لمساعدة أبنائها الطلاب في متابعة العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة.
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