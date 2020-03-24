بث المُقررات الدراسية لبرامج التعليم المُدمج بجامعة المنيا إلكترونيا

بدأ مركز التعليم المُدمج بجامعة المنيا، بالتعاون مع مركز الخدمات الإعلامية "قناة جامعة المنيا"، بث المُقررات الدراسية لبرامجه في 10 جامعات حكومية، في برنامجي التربية للطفولة المبكرة، ودار العلوم إلكترونيًا.





وجاء ذلك تفعيلًا لنظام التعليم عن بعد؛ نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وتعليق الدراسة لمجابهة فيروس كورونا، وتحقيقًا لأهداف البرامج المهنية والتعليم الإلكتروني المدمج، الذي يجمع بين التعليم التقليدي في الفصول التقليدية، والتعليم الإلكتروني عبر الإنترنت، كأحد أهم الوسائل المساعدة للتعليم عن بعد، وخدمة الدارسين والعملية التعليمية.



وأشار الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، إلى أن بث بعض المُقررات الدراسية لطلاب التعليم المُدمج يضمن تعزيز فاعلية استراتيجية التعليم عن بعد، وتوفير البث للدارسين في الأوقات التي تتوافق مع احتياجاتهم، لضمان أكبر استفادة لهم، واختيار أفضل الكوادر من أعضاء هيئة التدريس لشرح هذه المقررات وتسجيلها.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور عواد فرغل، مدير مركز التعليم المُدمج، أنه تم وضع خطة عمل لتسجيل المحتوى العلمي للمقررات الدراسية، وإعلان الخريطة الزمنية لبث كل مقرر لدارسي التعليم المُدمج طبقًا للمواعيد المناسبة لهم، وبما يضمن حقوق الملكية الفكرية للمحتوى العلمي.



