الخط الساخن لاستفسارات الكورونا: نتلقى 36 ألف اتصال يوميا

قالت الدكتورة داليا نبيل، مسئول غرفة الطوارىء والخط الساخن لمواجهة فيروس كورونا، إنهم يتلقون كافة الاستفسارات والشكاوى والبلاغات المتعلقة بفيروس كورونا، ويعملون على مدار اليوم ولمدة 7 أيام في الأسبوع.





وأشارت "داليا"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن أي حالة تتصل بهم تشتبه في إصابتها بالكورونا، وتظهر عليه الأعراض، يتم إرسال سيارة إسعاف لها، لنقل الحالة إلى أقرب مستشفى حميات.





وأشارت مسئول غرفة الطوارىء والخط الساخن لمواجهة فيروس كورونا، إلى أنهم استقبلوا أمس 16 ألف مكالمة على الخط الساخن، بينما وصل عدد المكالمات اليوم إلى 36 ألف مكالمة، منوهة بأنهم استعانوا بشركة مساعدة لتغطية كافة المكالمات التي تتواصل معهم.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



