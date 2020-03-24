الأسهم اليابانية تصعد 7% في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية بأكثر من 7 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلًا أكبر وتيرة صعود يومي فيما يزيد على 4 أعوام، بدعم تعهدات بنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي بدعم أسواق الائتمان.









وتعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأمس، بتقديم تسهيلات كمية غير محدودة لدعم أسواق الائتمان في محاولة لدعم اقتصاد يعاني من قيود الطوارئ لمحاربة الوباء.









وتشمل التعهدات شراء كمية غير محدود من سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لتخفيف ضغوط الائتمان وتقديم الدعم للاقتصاد المتضرر بالفيروس.









كما دعمت الأسهم اليابانية بآمال الشراء من قبل بنك اليابان وصناديق التقاعد العامة وإعادة الشراء من قبل الشركات المدرجة في البورصة.









وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، يواصل النشاط الصناعي في اليابان الانكماش لكنه سجل قراءة أفضل من توقعات المحللين.









وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 7.1 بالمائة وهوما يعادل 1204 نقطة ليصعد إلى مستوى 18092.3 نقطة، مسجلًا أكبر وتيرة ارتفاع يومي من حيث النسبة المئوية منذ فبراير 2016.









كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنحو 3.2 بالمائة إلى 1333.1 نقطة.







