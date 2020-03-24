إزالة سوقي الروضة والحبشي بالمنيا لمواجهة كورونا "صور"

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي تحت إشراف عامر طه آدم، من إزالة سوق قرية الروضة، بناءا على تعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، بمنع إقامة جميع الأسواق منعا لتجمعات.





ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، واستجابة لاستغاثة أهالي قرية الروضة.





وعلى جانب آخر، تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تحت إشراف محمد سيد، رئيس مدينة المنيا، إزالة الأسواق حيث تم رفع سوق الطيور بمنطقة الحبشي.





وفي سياق متصل تواصل محافظة المنيا، تنفيذ سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، حيث تم اليوم الثلاثاء، تزويد بوابتي الديوان العام للمحافظة بكاشف للحرارة، حيث يعد الديوان العام من أكثر المنشآت الخدمية التي يتردد عليها المواطنون.





ويتم قياس درجة الحرارة لكافة المترددين على الديوان العام قبل دخولهم من البوابة، للتأكد من استقرار درجة الحرارة عند معدلاتها الطبيعية.

وحرص اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا وجميع قيادات المحافظة، على الخضوع للكشف، وتم التأكد من أن درجة الحرارة طبيعية بين 36 و37 درجة، في إطار الإجراءات المشددة للاطمئنان على سلامة جميع العاملين بالديوان العام وكذلك المترددين من المواطنين بدون أي استثناءات.

وشدد المحافظ، على الاهتمام بجميع إجراءات النظافة والتعقيم بالمباني والمنشات والوحدات المحلية وجميع القطاعات الخدمية والدينية.

وأعلن المحافظ، أنه تم فتح غرفة العمليات بالمحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية وإبلاغها فورًا باي أحداث طارئة، وإجراءات مجابهة الأمراض.





ولفت إلى أنه يتم عقد اجتماعات مع مسؤولي مديرية الصحة بالمحافظة، لمراجعة عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، ومدى مطابقة تلك الإجراءات للمعايير الدولية.

وتواصل الوحدة المحلية لمدينة المنيا، جهودها في إزالة الأسواق بناءا على تعليمات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بمنع إقامة جميع الأسواق منعا للتجمعات،ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، حيث تم رفع سوق الطيور بمنطقة الحبشي.



