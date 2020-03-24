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ارتفاع أسعار النفط اليوم مع استمرار مخاوف زيادة الطلب

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:05 ص
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بوابة الفجر
رويترز
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ارتفعت أسعار النفط العالمية، صباح اليوم الثلاثاء، بعد انهيارات في نهاية الأسبوع الماضي. في الوقت نفسه، أشار المحللون إلى استمرار المخاوف بشأن زيادة الطلب على المواد الخام بسبب فيروس كورونا.


وارتفع سعر العقود الآجلة للنفط لشهر مايو لخام "برنت" بحر الشمال بنسبة 3.74% ليصل إلى 28.04 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس "WTI" بنسبة 4.7% ليصل السعر إلى 24.46 دولار للبرميل.


ويستمر الارتفاع في أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي بعد انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 11% يوم الجمعة الماضي. في الوقت نفسه، يشير الخبراء إلى استمرار المخاوف بشأن تزايد الطلب بسبب فيروس كورونا.
ونقلت وسائل الإعلام، سابقا، انخفاض الطلب على الغاز في الولايات المتحدة. وبحسب رويترز، يتجاوز استهلاك البنزين الأمريكي عادة 9 ملايين برميل يوميًا، وهو ما يعادل نصف استهلاك البلاد اليومي من النفط. وانخفض الطلب بشكل حاد بسبب تقليل حركة السكان وإغلاق المؤسسات.


وقال مدير العقود الآجلة في ميزوهو سيكيوريتيز، بوب ياوغر: "لا أحد يسافر، ولا يوجد عمل، ولا أحد يحتاج إلى الغاز، وقد يسوء الوضع أكثر بكثير من ذلك".
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