Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الكاثوليكية" تحتفل بعيد السيامة الأسقفية للمطران جورج بكر

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:00 ص
Advertisements
المطران جورج بكر
المطران جورج بكر
ماريان عيد
Advertisements
تحتفل اليوم الثلاثاء، الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بعيد السيامة الأسقفية لصاحب السيادة المطران جورج بكر، مطران الروم الكاثوليك.

وبهذه المناسبة يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، التهنئة لنيافته وينتمي له وافر الصحة، والنعم من الروح القدس لإتمام رسالته المقدس.

وأوضح الأنبا باخوم، نائب بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة، أن المقصد من رؤية قداسة البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتبكان، من تفسير سر التوبة والاعتراف هي المصالحة أو التوبة.

ولفت إلى أن هذا السر له أركان أساسية وهي فحص الضمير والتوبة، والمقصد هو أن لا نعود إلى الخطيئة بالاعتراف للكاهن، مؤكدًا أن هذه الأركان هي أساسية فهي الطريقة الطبيعية والوحيدة لسر الاعتراف ولقبول الغُفران.

وأكد في بيان له، أنه في حالة استحالة وجود الكاهن أو الوصول إلىه بسبب وباء أو حرب أو غيره؛ يُطبق مبدأ خلاص النفس والذي يتدخل فيه المسيح مباشرةً بدون الكاهن لغفران الخطايا؛ على أن يكون التائب عاقد النية للاعتراف بخطاياه، للكاهن عند زوال سبب الاستحالة.

وأوضح أن هذا استثناء وليست قاعدة لظروف مُعينة؛ وأن المسيح يستخدم سلطته لغفران الخطايا بطريقة مباشرةً وليس عن طريق الكاهن الذي هو أراده كخادم طبيعي لسر المغفرة، وأن ما قاله البابا فرنسيس ليست سابقة إنما متواجد في تعلىم الكنيسة الكاثوليكية؛ فقداسته يُشير إلىه مرتين أثناء العظة والذي صُدر عام 1997.

وكان قداسة البابا فرنسيس، ألقى عظته، مباشر عبر الشبكة من القصر الرسولي إلى المؤمنين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان؛ قال فيها: إن الكنيسة تسعى وبشتى الوسائل إلى مصالحة الناس مع الله وهي تضع هذه الإمكانية بتصرف جميع الأشخاص الراغبين بذلك.

وتابع أن من ينتظرون مغفرته ويحتاجون إلى المحبة والمغفرة؛ وفي هذه الأزمنة الصعبة التي نمر بها نتيجة جائحة كورونا ثمة أشخاص كثيرون، لا سيما المرضى، معزولون عن العالم الخارجي، وإزاء هذا الوضع لا بد أن يدرك المؤمنون مدى غنى التقليد.

وفي سياق آخر، أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإعلام المصري في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عالميًا، مؤكدًا أنه يقوم بدور رائع فى التوعية بمخاطر الأزمة.

وأوضح السيسي، خلال لقائه مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، أن الإعلام المصرى لعب دورا هاما فى مواجهة التشكيك وترويج الشائعات فى تلك الأزمة، وأبرز الدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية لمواجهة خطر هذا الوباء.

وأشار الرئيس السيسي إلى الدور التوعوى الذى لعبه الإعلام المصرى أيضًا لمواجهة انتشار الفيروس، مطالبا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة القيام بدور أكبر في نشر التوعية الحقيقية للشعب المصري بشأن أزمة كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كنيسة جائحة كورونا المطران جورج بكر الكاثوليكية

أخبار تهمك

ريال مدريد يعثر على بديل كريم بنزيما

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. جروس يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

اكتشفت الأعراض صدفة.. طالبة تكشف مفاجأة بشأن مكان وأعراض إصابتها بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 13 ساعة

"القومي للتغذية" يحدد 3 مشروبات لرفع المناعة ضد كورونا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

رينيه فايلر يحسم التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نقابة الممثلين تقرر إيقاف سارة درزاوي وحازم إيهاب ومحمود الليثي

منذ حوالي 10 ساعة

أستاذ أمراض قلب يزف بشرى سارة عن فيروس الكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تكليفات طارئة من السيسي إلى الحكومة لمواجهة كورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 21 ساعة

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

منذ حوالي 15 ساعة

جاريث بيل يرفض الرحيل عن ريال مدريد

منذ نصف ساعة

رامز جلال يتسبب في خلاف بين الخطيب وسيد عبد الحفيظ في الأهلي

منذ أقل من ساعة

أول رد من رمضان صبحي عن مشاجرته ببادجي وقرار البقاء أو الرحيل

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد سيامة المطران جورج البكر

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد السيامة الكهنوتية للمطران جورج بكر

كلمة البابا فرنسيس بمناسبة سيامة الأنبا باخوم أسقفا على الكنيسة الكاثوليكية بمصر

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس احتفال سيامة الأب هاني باخوم أسقفا للإيبارشية البطريركية

"الكاثوليكية" تحتفل بعيد سيامة البطريرك يوسف العبسي

تفاصيل انعقاد السينودس المقدس للأقباط الكاثوليك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:42 ص

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

اكتشفت الأعراض صدفة.. طالبة تكشف مفاجأة بشأن مكان وأعراض إصابتها بكورونا

08:26 ص

عاجل.. تكليفات طارئة من السيسي إلى الحكومة لمواجهة كورونا

10:59 ص

"القومي للتغذية" يحدد 3 مشروبات لرفع المناعة ضد كورونا

09:00 ص

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

03:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status