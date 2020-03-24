Advertisements
Advertisements
Advertisements

"المالية": إلزام المنافذ الجمركية بتنفيذ إجراءات الوقاية وتشكيل لجنة للمتابعة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:33 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تشهدها المنافذ الجمركية في إطار خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على ضوء الوضع الوبائي الدولي المتغير للفيروس، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية.
 
وأكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين مصلحة الجمارك ومختلف الجهات المعنية بالدولة، لضمان التعامل الوقائي والاحترازي الأمثل وفق المعايير الدولية، وتم التشديد على ضرورة عرض جميع الرسائل الواردة من الدول المتأثرة بفيروس كورونا المستجد، على إدارة الحجر الصحي بالموانيء وعدم التعامل مع أي حاويات إلا بعد التطهير وتقديم إفادة بذلك، أو تأشيرة على الشهادة الجمركية للتطهير من قِبل الحجر الصحي، وذلك حفاظًا على الصحة العامة، وعدم انتقال أي فيروسات أو أمراض داخل البلاد.
 
وأضاف أنه تم إلزام المنافذ الجمركية بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بمنظمة الصحة العالمية؛ بما يضمن حماية البلاد من فيروس كورونا المستجد.
 
وقال إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ونشر المواد الدعائية التوعوية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، لافتًا إلى أنه تم توفير المستلزمات الطبية والمطهرات بالمنافذ الجمركية؛ بما يضمن الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، وقد تم التنبيه على موظفي الجمارك بالاحتياطات الواجب مراعاتها عند التعامل مع البضائع

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة المالية المالية الاجراءات الوقائية الإجراءات الاحترازية اخبار وزارة المالية الان اخبار المالية اليوم

أخبار تهمك

ريال مدريد يعثر على بديل كريم بنزيما

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

مدافع الأهلي: رفضت عرض الزمالك المغري من أجل القميص الأحمر

منذ ساعة

عاجل.. نقابة الممثلين تقرر إيقاف سارة درزاوي وحازم إيهاب ومحمود الليثي

منذ حوالي 10 ساعات

أول رد من رمضان صبحي عن مشاجرته ببادجي وقرار البقاء أو الرحيل

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. جروس يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 20 ساعة

"القومي للتغذية" يحدد 3 مشروبات لرفع المناعة ضد كورونا

منذ أقل من ساعتين

أستاذ أمراض قلب يزف بشرى سارة عن فيروس الكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

منذ حوالي 14 ساعة

جونيور أجايي يطلب الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

الصحة: تعافي أول حالة حاملة لفيروس كورونا بمصر

إجراء عاجل من المطارات المصرية لمواجهة فيروس كورونا (صور)

4 تحركات عاجلة من الحكومة للوقاية من كورونا.. تعرف على التفاصيل

"الجمارك": ملتزمون بالإجراءات الوقائية المعتمدة في مواجهة "كورونا"

مدير الحجر الصحي بالصحة: خصصنا في كل محافظة مستشفى لاستقبال الحالات المشتبه إصابتها بكورونا

وزير النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى بالموانئ لمواجهة كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:42 ص

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

أول رد من رمضان صبحي عن مشاجرته ببادجي وقرار البقاء أو الرحيل

09:48 ص

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

03:06 ص

"القومي للتغذية" يحدد 3 مشروبات لرفع المناعة ضد كورونا

09:00 ص

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status