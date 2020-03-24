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أدعية هبوب الرياح والعواصف الشديدة كما أوصانا الرسول الكريم

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:19 ص
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بوابة الفجر
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أدعية هبوب الرياح والعواصف الشديدة، ننشر دعاء الرياح والعواصف والأتربة عند اشتداد الرياح وهبوب العواصف، حيث أنه في الأوقات التي تشتد فيها الرياح والعواصف ينبغي علينا أن نتّبع سنة رسولنا الكريم،
فقد أوصانا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بعدد من الأدعية المستحبة عند هبوب الرياح.

دعاء الرياح والعواصف والأتربة
في صحيح مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: “اللهم إني أسألك  خيرها  وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به"

وعن أدعية الرياح والعواصف والأتربة إليكم التالي:

(اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب يدعو إلى غضبك أو يدني إلى سخطك أو يميل بنا إلى ما نهيتنا عنه أو يبعدنا عما دعوتنا إليه).

(اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. ياغفار اغفر لنا ويا تواب تب علينا و يا عفو اعفو عنا ..إنك أنت التواب الرحيم).

(اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل ويا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا يبرمه إلحاح الملحين اللهم أني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء)

(يا لطيف.. يا لطيف.. يا لطيف الطف بي بلطفك الخفي و أعني بقدرتك اللهم أني أنتظر فرجك وأرقب لطفك فالطف بي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك لا إله إلا الله الرحمن الرحيم).

(اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يمحق الحسنات ويضاعف السيئات.. ويحل النقمات ويغضبك يارب الأرض والسماوات).
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الكلمات المفتاحية

رياح وعواصف حالة الطقس العواصف الشديدة الارصاد ادعية هبوب الرياح

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