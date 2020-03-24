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وزير الأوقاف للقادرين: "وجه فلوس عمرتك أو حجك للأسر المحتاجة"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:06 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوقاية هي العلاج المتوفر لفيروس كورونا، معقبا: "ولا علاج سوى الوقاية".\
 
وأشار "جمعة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين،  أنه تم تخصيص 50 مليون جنيه للمتضررين من آثار فيروس كورونا، وسيتم التنسيق مع مجلس الوزراء لتحديد الجهة التي ستقوم بصرف المبلغ للفئات المستحقة من العمالة غير المنتظمة.

وأضاف، أنه تخصيص 6 مليون جنيه لصرفها قبل شهر رمضان للقوائم المسجلة بالوزارة وتحتاج إلى مساعدة دورية، مشددا أن قضاء حوائج الناس أهم من الحج النافلة، معلنا أن الوزارة قررت أنه لن يحج أحد هذا العام على حساب الأوقاف.

وأضاف: حياة الناس ومن فقدوا فرصة عمل ويحتاجوا إلى المساندة والمساعدة أولى 100 مرة ممن يكررون الحج والعمرة، موجها رسالة إلى القادرين ومن كانوا ينوون أداء الحج أو العمرة هذا العام، قائلا: "خصص مبلغ العمرة والحج هذا العام للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
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مصر كورونا لاوقاف فيروس كورونا صحة عالمية الاجراءات الوقائية 12 حالة

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