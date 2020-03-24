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عمان تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:33 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وسجلت وزارة الصحة العمانية، 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" منها حالتان مرتبطتان بالمخالطة لحالات إصابة سابقة، والحالتان الأخريتان مرتبطتان بالسفر لكل من بريطانيا وإسبانيا. ليصبح العدد الكلى للإصابات في السلطنة 52 حالة، وتماثل 13 حالة للشفاء.

 

وكانت وزارة الصحة العمانية، طالبت عبر حسابها الرسمى على تويتر، المواطنين التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات، وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة، والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال.

تصاعد الجدل حول أصل فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى أعلى مستوياته.

 

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه فيروس صيني، فيما اشتبهت بكين في أن يكون وافدا من الولايات المتحدة.

 

وأشار بعض العلماء والمتخصصون المنشغلون الآن بمكافحة هذا الوباء القاتل، إلى عدم وجود دلائل على تخليقه وأنه فيروس "طبيعي" معروف "النسب"، تعرض لطفرة حولته إلى "قاتل" يمتلك القدرة على اختراق خلايا البشر.

 

ونشرت المجلة الأمريكية المتخصصة Nature المعروفة برصانتها، تقريرًا مثيرًا، ألقى ولا يزال المزيد من النار على زيت "نظرية المؤامرة".

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