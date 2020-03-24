مصرع طالبين إثر تصادم دراجة بخارية وجرار في قنا

لقي طالبين مصرعهما، صباح اليوم الثلاثاء، إثر تصادم دراجة بخارية ومقطورة جرار زراعي بنجع حمادي.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، بمصرع محمد احمد محمود احمد، 29 عاما، حاصل على ثانوية أزهرية، وعلي عمران أحمد توفيق، 17 عاما، طالب، ومقيمان بقرية الشاورية بنجع حمادي، في حادث دراجة بخارية كانا يستقلانها ومقطورة جرار زراعي، بالقرب من قرية الشاورية بنجع حمادي.





وتم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.





كما عثرت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، بالتنسيق مع أهالي قرية هو، على جثة مسنة غريقة بمنطقة المفارق بنهر النيل.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الإسعاف في قنا، يفيد تمكن رجال قوات الإنقاذ النهري بمركز شرطة نجع حمادي، بانتشال جثة مسنة مجهولة الهوية، تبلغ من العمر قرابة 62 عاما، بنهر النيل بنجع حمادي.





وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.





كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع أهالي مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، الخميس، من انتشال جثة مجهولة الهوية من ترعة الفؤادية.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، بالعثور على جثة مجهولة الهوية، بترعة الفؤادية، بمركز أبوتشت، شمالي قنا.





تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتبار التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.





وفي سياق آخر لقي مصور مكتب إعلام محافظة قنا، مصرعه، وأصيب اثنين آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم 3 سيارات منها سيارة مكتب الإعلام وسيارة الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وأخرى نقل.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بمصرع أحمد حمدي رشيدي، 45 عامًا، وإصابة رجب سعد محمود، 42 عامًا، ومحمد جاب الله رمضان، 29 عامًا، في حادث تصادم 3 سيارات وسقوط سيارة مكتب الإعلام في ترعة المخادمة.





وكشفت تحريات المباحث، أن الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، كان في طريقه لدشنا، ومعه الوفد المرافق من مكتب الإعلام، وفوجئوا بسيارة نقل على الطريق، مما أسفر ذلك عن تصادم السيارات الثلاثة، ونجاة نائب المحافظ، وسقوط سيارة مكتب الإعلام في الترعة.





تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



