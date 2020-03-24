Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصرع طالبين إثر تصادم دراجة بخارية وجرار في قنا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:54 ص
Advertisements
حادث
حادث
بسام عبدالحميد
Advertisements
لقي طالبين مصرعهما، صباح اليوم الثلاثاء، إثر تصادم دراجة بخارية ومقطورة جرار زراعي بنجع حمادي. 

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، بمصرع محمد احمد محمود احمد، 29 عاما، حاصل على ثانوية أزهرية، وعلي عمران أحمد توفيق، 17 عاما، طالب، ومقيمان بقرية الشاورية بنجع حمادي، في حادث دراجة بخارية كانا يستقلانها ومقطورة جرار زراعي، بالقرب من قرية الشاورية بنجع حمادي. 

وتم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

كما عثرت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، بالتنسيق مع أهالي قرية هو، على جثة مسنة غريقة بمنطقة المفارق بنهر النيل.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الإسعاف في قنا، يفيد تمكن رجال قوات الإنقاذ النهري بمركز شرطة نجع حمادي، بانتشال جثة مسنة مجهولة الهوية، تبلغ من العمر قرابة 62 عاما، بنهر النيل بنجع حمادي.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع أهالي مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، الخميس، من انتشال جثة مجهولة الهوية من ترعة الفؤادية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، بالعثور على جثة مجهولة الهوية، بترعة الفؤادية، بمركز أبوتشت، شمالي قنا.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتبار التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وفي سياق آخر لقي مصور مكتب إعلام محافظة قنا، مصرعه، وأصيب اثنين آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم 3 سيارات منها سيارة مكتب الإعلام وسيارة الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وأخرى نقل. 

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بمصرع أحمد حمدي رشيدي، 45 عامًا، وإصابة رجب سعد محمود، 42 عامًا، ومحمد جاب الله رمضان، 29 عامًا، في حادث تصادم 3 سيارات وسقوط سيارة مكتب الإعلام في ترعة المخادمة.

وكشفت تحريات المباحث، أن الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، كان في طريقه لدشنا، ومعه الوفد المرافق من مكتب الإعلام، وفوجئوا بسيارة نقل على الطريق، مما أسفر ذلك عن تصادم السيارات الثلاثة، ونجاة نائب المحافظ، وسقوط سيارة مكتب الإعلام في الترعة. 

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيابة مصرع طلاب حادث تصادم بلاغ

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نقابة الممثلين تقرر إيقاف سارة درزاوي وحازم إيهاب ومحمود الليثي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 10 ساعات

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 10 ساعة

أستاذ أمراض قلب يزف بشرى سارة عن فيروس الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

شبورة وأمطار متفرقة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 18 ساعة

تتويج الأهلي الأبرز .. سيناريوهات الدوري المصري حال إلغاء كورونا

منذ أقل من ساعة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:42 ص

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

03:06 ص

أستاذ أمراض قلب يزف بشرى سارة عن فيروس الكورونا

05:06 ص

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

10:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status