موعد صرف العلاوات الخمس.. وزيرة التضامن تزف بشرى لأصحاب المعاشات

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل موعد صرف العلاوات الجديدة لأصحاب المعاشات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"الحكاية" والذي يعرض عبر فضائية " mbc مصر" مع الإعلامي عمرو أديب، أمس الاثنين، أن الزيادة الجديدة ستم تطبيقها ابتدا من أول يوليو المقبل، لافتة إلى أن طريقة تطبيق العلاوة يتم بدأ من أول يوليو.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"الحكاية" والذي يعرض عبر فضائية " mbc مصر" مع الإعلامي عمرو أديب، أمس الاثنين، أن الزيادة الجديدة ستم تطبيقها ابتدا من أول يوليو المقبل، لافتة إلى أن طريقة تطبيق العلاوة يتم بدأ من أول يوليو.

وأشارت إلى أنه يتم الآن إعداد مشروع القانون لمناقشته في البرلمان، لتدبير الموارد المالية اللازمة، مؤكدة أن الموارد ستنفق في وقتها ولن يكون هناك خسائر على أصحاب المعاشات لأي سبب.





هذا وقد أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإعلام المصري في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عالميًا، مؤكدًا أنه يقوم بدور رائع فى التوعية بمخاطر الأزمة.





وأوضح السيسي، خلال لقائه مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، أن الإعلام المصرى لعب دورا هاما فى مواجهة التشكيك وترويج الشائعات فى تلك الأزمة، وأبرز الدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية لمواجهة خطر هذا الوباء.





وأشار الرئيس السيسي إلى الدور التوعوى الذى لعبه الإعلام المصرى أيضًا لمواجهة انتشار الفيروس، مطالبا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة القيام بدور أكبر في نشر التوعية الحقيقية للشعب المصري بشأن أزمة كورونا.





وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



