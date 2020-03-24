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محافظ الشرقية: نتعامل بصرامة شديدة لغلق الأسواق

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:48 ص
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الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
أمنية فوزي
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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك انضباطًا تامًا داخل المدن بالمحافظة، ولكن داخل القرى هناك نوعًا من المخالفات لقرارات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الاثنين، أنهم يشنون بحملات للمرور لضمان تنفيذ قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع محافظ الشرقية: "نتعامل بصراحة شديدة لغلق أسواق القرى والمحال، واتخذنا المسألة بصرامة شديدة جدًا".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندي، و4 حالات من المصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

كما أصدرت وزارة الصحة والسكان، عددا من الإرشادات والنصائح الواجب إتباعها لتفعيل إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد في المنازل. 

وتضمنت التعليمات الحرص على ممارسة التمارين الرياضية في المنزل وليس الصالات الرياضية التى يمكن أن تكون مصدرا لنقل العدوي عن طريق لمس الأسطح.

ونصحت الوزارة بالمواظبة على نظافة اليدين جيدا باستمرار، بفركهما بمطهر كحولي أو غسلهما جيدا بالماء والصابون، إلى جانب إتباع ممارسات النظافة التنفسية الجيدة عند السعال والعطس، والحرص على تغطية الفم والأنف بمرفقك المثني أو بمنديل ورقي، والتخلص من المنديل بعد ذلك فورا في سلة المهملات وغسل اليدين مع التأكد من توافر المناديل الورقية في مكان العمل.

وطالبت الوزارة بتجنب المخالطة اللصيقة مع الأشخاص الذين سافروا إلى الخارج وخاصة الدول التي ظهر بها المرض، أو الذين تظهر عليهم أعراض حمى وسعال، والاحتفاظ بمسافة لا تقل عن متر واحد "3 أقدام" مع أي شخص يسعل أو يعطس.
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الكلمات المفتاحية

مطهر الكحول مصر كورونا فيروس كورونا صحة عالمية الاجراءات الوقائية 12 حالة

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